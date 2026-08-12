Análisis técnico de SEI (SEI) de hoy La página de análisis de SEI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SEI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de SEI a continuación. Regístrate

Cambio de precio de SEI (SEI) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.04012 -- -3.68% -16.79% -39.06%

Indicadores técnicos de SEI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de SEI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 5 Comprar 15 Medias móviles : Comprar Vender 4 Mantener 1 Comprar 9 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 4 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.04009 0.04009 R2 0.04009 0.04008 R1 0.04008 0.04008 PP 0.04008 0.04008 S1 0.04007 0.04007 S2 0.04007 0.04007 S3 0.04006 0.04007

Señales del mercado de SEI Volumen neto actual de órdenes abiertas -1.11M $18.40 M $19.50 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.33M Compras activas en 3 días $4.19 M Ventas activas en 3 días $3.87 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.33M Compras activas en 7 días $11.69 M Ventas activas en 7 días $11.36 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de SEI Ingresos netos Precio de SEIUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.20 M 0.04 2026-08-11 -$0.32 M 0.04 2026-08-10 $0.12 M 0.04 2026-08-09 $0.16 M 0.04 2026-08-08 $0.15 M 0.04 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera SEI (SEI) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de SEI en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h SEI / USDT $0.04014 $0.04014 $0.04014 +0.02% 1.81M (USDT) Trade SEI / USDC $0.04009 $0.04009 $0.04009 +0.09% 1.34M (USDT) Trade