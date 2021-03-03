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Análisis técnico de SCRT (SCRT) de hoy

Análisis técnico de SCRT (SCRT) de hoy

La página de análisis de SCRT proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de SCRT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de SCRT a continuación.

Cambio de precio de SCRT (SCRT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.03285--+1.70%-18.19%-65.54%
Obtén más información sobre el precio de SCRT

Indicadores técnicos de SCRT

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de SCRT en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 6
Mantener 7
Comprar 13
Medias móviles:ComprarVender 4Mantener 1Comprar 9
Indicadores técnicos:MantenerVender 2Mantener 6Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.03332
0.03325
R2
0.03325
0.03318
R1
0.03312
0.03313
PP
0.03305
0.03305
S1
0.03292
0.03298
S2
0.03285
0.03293
S3
0.03272
0.03285

Señales del mercado de SCRT

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.04M
$1.65 M
$1.60 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.02 M
Ventas activas en 3 días
$0.02 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.05 M
Ventas activas en 7 días
$0.06 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de SCRT

Ingresos netosPrecio de SCRTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.03
2026-08-11$0.05 M0.03
2026-08-10-$0.04 M0.03
2026-08-09$0.00 M0.03
2026-08-08-$0.01 M0.03

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
SCRT/USDT
$0.03285
$0.03285$0.03285
+5.76%
2.53M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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