Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance.

NombreSCRT

PuestoNo.519

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)1.50%

Suministro de circulación312,852,484.50966

Suministro máx.∞

Suministro total328,805,449.25786

Tasa de circulación%

Fecha de emisión2021-03-03 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico10.644924210205865,2021-10-28

Precio más bajo0.13660114265754694,2025-06-22

Blockchain públicaSCRT

