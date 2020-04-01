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Análisis técnico de THORChain (RUNE) de hoy

Análisis técnico de THORChain (RUNE) de hoy

La página de análisis de THORChain proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de RUNE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de THORChain a continuación.

Cambio de precio de THORChain (RUNE)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.4286---3.34%+6.72%-25.53%
Obtén más información sobre el precio de THORChain

Indicadores técnicos de THORChain

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de THORChain en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 7
Mantener 2
Comprar 17
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 2Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.4279
0.4279
R2
0.4279
0.4278
R1
0.4278
0.4278
PP
0.4278
0.4278
S1
0.4277
0.4277
S2
0.4277
0.4277
S3
0.4276
0.4277

Señales del mercado de THORChain

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.15M
$16.05 M
$15.91 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.04M
Compras activas en 3 días
$0.29 M
Ventas activas en 3 días
$0.25 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.03M
Compras activas en 7 días
$1.11 M
Ventas activas en 7 días
$1.08 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de THORChain

Ingresos netosPrecio de RUNEUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.43
2026-08-11$0.08 M0.42
2026-08-10-$0.16 M0.43
2026-08-09-$0.11 M0.44
2026-08-08-$0.04 M0.44

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
RUNE/USDT
$0.4286
$0.4286$0.4286
+1.53%
417.85K (USDT)
RUNE/USDC
$0.4281
$0.4281$0.4281
+1.46%
130.21K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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