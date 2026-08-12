Análisis técnico de Reserve Rights (RSR) de hoy La página de análisis de Reserve Rights proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de RSR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Reserve Rights a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Reserve Rights (RSR) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.001237 -- -0.25% +1.47% -34.45%

Indicadores técnicos de Reserve Rights

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Reserve Rights en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 5 Comprar 14 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 2 Comprar 12 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 3 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.001236 0.001235 R2 0.001235 0.001235 R1 0.001235 0.001235 PP 0.001234 0.001234 S1 0.001234 0.001234 S2 0.001233 0.001234 S3 0.001233 0.001233

Señales del mercado de Reserve Rights Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.07M $3.73 M $3.65 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.10 M Ventas activas en 3 días $0.10 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.37 M Ventas activas en 7 días $0.38 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Reserve Rights Ingresos netos Precio de RSRUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 -$0.06 M 0.00 2026-08-10 $0.04 M 0.00 2026-08-09 -$0.02 M 0.00 2026-08-08 $0.08 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Reserve Rights (RSR) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Reserve Rights en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h RSR / USDT $0.001236 $0.001236 $0.001236 +1.72% 48.37M (USDT) Trade RSR / USDC $0.001237 $0.001237 $0.001237 +1.97% 44.19M (USDT) Trade