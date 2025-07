Información de Reserve Rights (RSR)

Reserve is a flexible pool of stablecoins designed to reduce risk through diversification and decentralized governance.

Sitio web oficial: https://reserve.org/ Whitepaper: https://reserve.org/protocol/introduction/ Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0x320623b8e4ff03373931769a31fc52a4e78b5d70