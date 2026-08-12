Análisis técnico de Rocket Pool (RPL) de hoy La página de análisis de Rocket Pool proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de RPL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Rocket Pool a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Rocket Pool (RPL) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $1.448 -- -5.49% -17.64% -25.82%

Indicadores técnicos de Rocket Pool

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Rocket Pool en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 1 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 1 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 1.4483 1.4476 R2 1.4476 1.4472 R1 1.4473 1.447 PP 1.4466 1.4466 S1 1.4463 1.4462 S2 1.4456 1.446 S3 1.4453 1.4456

Señales del mercado de Rocket Pool Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.04M $2.27 M $2.31 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.01 M Ventas activas en 3 días $0.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.06 M Ventas activas en 7 días $0.06 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Rocket Pool Ingresos netos Precio de RPLUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 1.44 2026-08-11 -$0.02 M 1.41 2026-08-10 -$0.02 M 1.51 2026-08-09 -$0.01 M 1.55 2026-08-08 $0.00 M 1.58 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Rocket Pool (RPL) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Rocket Pool en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h RPL / USDT $1.447 $1.447 $1.447 +3.06% 38.36K (USDT) Trade