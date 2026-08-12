Análisis técnico de iExec RLC (RLC) de hoy La página de análisis de iExec RLC proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de RLC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de iExec RLC a continuación. Regístrate

Cambio de precio de iExec RLC (RLC) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.2674 -- +0.82% -8.55% -41.86%

Indicadores técnicos de IExec RLC

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de IExec RLC en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 4 Comprar 15 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 0 Comprar 13 Indicadores técnicos : Vender Vender 6 Mantener 4 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.2665 0.2665 R2 0.2665 0.2664 R1 0.2664 0.2664 PP 0.2664 0.2664 S1 0.2663 0.2663 S2 0.2663 0.2663 S3 0.2662 0.2663

Señales del mercado de IExec RLC Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.51M $6.75 M $7.26 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.03 M Ventas activas en 3 días $0.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.05 M Ventas activas en 7 días $0.05 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de IExec RLC Ingresos netos Precio de RLCUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.27 2026-08-11 $0.00 M 0.27 2026-08-10 $0.02 M 0.27 2026-08-09 $0.01 M 0.28 2026-08-08 $0.02 M 0.28 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera iExec RLC (RLC) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de iExec RLC en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h RLC / USDT $0.2674 $0.2674 $0.2674 +0.11% 207.79K (USDT) Trade