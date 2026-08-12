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El precio actual de Request hoy es 0.05172 EUR. La capitalización de mercado de REQ es 41,205,056.6406533851728 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de REQ a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Request hoy es 0.05172 EUR. La capitalización de mercado de REQ es 41,205,056.6406533851728 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de REQ a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Request(REQ)

Precio en vivo de 1 REQ en EUR:

€0.0445738
€0.0445738€0.0445738
-1.50%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Request (REQ)
Última actualización de la página: 2026-08-12 09:42:48 (UTC+8)

Precio de Request hoy

El precio actual de Request (REQ) hoy es € 0.05172, con una variación del 1.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de REQ a EUR es € 0.05172 por REQ.

Request actualmente está en el puesto #442 por capitalización de mercado en € 41.21M, con un suministro circulante de 796.69M REQ. Durante las últimas 24 horas, REQ cotiza entre € 0.0515 (bajo) y € 0.054 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 1.018265848159790074, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0039999183964682.

En el corto plazo, REQ experimentó un cambio de -1.51% en la última hora y de +1.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 53.11K.

Información del mercado de Request (REQ)

No.442

€ 41.21M
€ 41.21M€ 41.21M

€ 53.11K
€ 53.11K€ 53.11K

€ 51.69M
€ 51.69M€ 51.69M

796.69M
796.69M 796.69M

999,416,740.93470852
999,416,740.93470852 999,416,740.93470852

ETH

La capitalización de mercado actual de Request es de € 41.21M, con un volumen de trading en 24 horas de € 53.11K. El suministro circulante de REQ es de 796.69M, con un suministro total de 999416740.93470852. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 51.69M.

Historial de precios de Request EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.0515
€ 0.0515€ 0.0515
24H Mín
€ 0.054
€ 0.054€ 0.054
24H Máx

€ 0.0515
€ 0.0515€ 0.0515

€ 0.054
€ 0.054€ 0.054

€ 1.018265848159790074
€ 1.018265848159790074€ 1.018265848159790074

€ 0.0039999183964682
€ 0.0039999183964682€ 0.0039999183964682

-1.51%

-1.50%

+1.27%

+1.27%

Historial de precios de Request (REQ) en EUR

Siga los cambios de precios de Request para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.0006788-1.50%
30 Días€ -0.00227-4.21%
60 Días€ -0.00503-8.87%
90 Días€ +0.03172+158.60%
Cambio de precio de Request hoy

Hoy, REQ registró un cambio de € -0.0006788 (-1.50%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Request en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.00227 (-4.21%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Request en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, REQ experimentó un cambio de € -0.00503 (-8.87%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Request en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.03172 (+158.60%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Request (REQ)?

Consulta la página Historial de precios de Request ahora.

Análisis de Request

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Request, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Request: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de REQ: alcista, alcista 72% | bajista 28%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Precio < Banda InferiorTocando o rompiendo la banda inferiorEntrando en la zona de "barato", volatilidad en aumento.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS2 ≤ Precio < S1Entre S2‑S1Por debajo del pivote central, entrando en la zona de precios bajos.

**Estructura del mercado** El precio actual de REQ_USDT en el período de 4 horas es de 0,06379, situándose un 2,78% por debajo del nivel central de 0,06557, lo que indica que se encuentra en la mitad inferior del sistema de pivotes. Las medias móviles (MA) y las exponenciales (EMA) de todos los períodos muestran una configuración alcista, con el precio operando por encima del sistema de medias. El indicador MACD ha registrado una señal de cruce alcista, confirmando que, a nivel estructural, los toros dominan la situación. **Estado de la dinámica** Los indicadores de momentum a corto plazo muestran una distribución concentrada de posiciones largas, mientras que los sistemas de medias móviles rápidas y lentas están alineados en la misma dirección. El RSI se encuentra en un rango neutral, sin haber alcanzado aún la zona de sobrecompra. Por otro lado, el indicador de volatilidad BOLL muestra que el precio se mantiene dentro del canal establecido, por lo que la continuidad de la dinámica actual requiere ser observada. **Niveles clave** En el lado alcista, la resistencia R1 se sitúa en 0,0667, a un 4,56% por encima del precio actual; la resistencia R2 está en 0,06761, a un 5,99% por encima. En el lado bajista, el soporte S1 se encuentra en 0,06466, un 1,36% por debajo del precio actual; el soporte S2 está en 0,06353, un 0,41% por debajo. Los niveles más cercanos se concentran en el rango comprendido entre 0,0635 y 0,0667.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para Request

Predicción del precio de Request (REQ) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de REQ en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Request (REQ) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Request podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Request en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de REQ para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Request.

Cómo comprar e invertir Request en España

¿Listo para empezar con Request? Comprar REQ es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Request. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Request (REQ).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Request instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Request (REQ)

¿Qué puedes hacer con Request?

Poseer Request te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Request (REQ) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Request (REQ)

Request is a decentralized network built on the Ethereum network, which allows anyone to initiate a payment request anywhere and provides a secure payment method to the recipient. All data is stored in a decentralized real ledger, creating a financial platform for asset invoices, accounting, auditing and payment standards. That is, a financial platform for enterprise level payment financial audit based on cryptocurrency and blockchain network.

Request Recurso

Para conocer Request más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Request
Explorador de bloques

Categoría :

Ethereum EcosystemPayment SolutionsPolygon Ecosystem

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Request

Última actualización de la página: 2026-08-12 09:42:48 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Request (REQ)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Request

REQ USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de REQ con apalancamiento. Explora el trading de futuros REQUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Request (REQ) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Request en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
REQ/USDT
€0.044333
€0.044333€0.044333
-2.05%
1.01M (USDT)

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Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

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up

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UPROBINHOOD

€0.25112
€0.25112€0.25112

+192.00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.3170992
€0.3170992€0.3170992

-13.47%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

€0.0121002
€0.0121002€0.0121002

-23.73%

AurumX

AurumX

UMX

€0.0985904
€0.0985904€0.0985904

-34.41%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.006364
€0.006364€0.006364

+64.44%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000296012
€0.000296012€0.000296012

+29.88%

Aether Network

Aether Network

AET

€0.011524
€0.011524€0.011524

+27.61%

Holoworld AI

Holoworld AI

HOLO

€0.082259
€0.082259€0.082259

+29.48%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.677696
€2.677696€2.677696

+28.66%

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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