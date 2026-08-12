Precio de Request hoy

El precio actual de Request (REQ) hoy es € 0.05172, con una variación del 1.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de REQ a EUR es € 0.05172 por REQ.

Request actualmente está en el puesto #442 por capitalización de mercado en € 41.21M, con un suministro circulante de 796.69M REQ. Durante las últimas 24 horas, REQ cotiza entre € 0.0515 (bajo) y € 0.054 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 1.018265848159790074, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0039999183964682.

En el corto plazo, REQ experimentó un cambio de -1.51% en la última hora y de +1.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 53.11K.

Información del mercado de Request (REQ)

Puesto No.442 Cap de mercado € 41.21M€ 41.21M € 41.21M Volumen (24H) € 53.11K€ 53.11K € 53.11K Cap. de mercado totalmente diluida € 51.69M€ 51.69M € 51.69M Suministro de Circulación 796.69M 796.69M 796.69M Suministro total 999,416,740.93470852 999,416,740.93470852 999,416,740.93470852 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Request es de € 41.21M, con un volumen de trading en 24 horas de € 53.11K. El suministro circulante de REQ es de 796.69M, con un suministro total de 999416740.93470852. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 51.69M.