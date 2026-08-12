Precio de Request(REQ)
El precio actual de Request (REQ) hoy es € 0.05172, con una variación del 1.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de REQ a EUR es € 0.05172 por REQ.
Request actualmente está en el puesto #442 por capitalización de mercado en € 41.21M, con un suministro circulante de 796.69M REQ. Durante las últimas 24 horas, REQ cotiza entre € 0.0515 (bajo) y € 0.054 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 1.018265848159790074, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0039999183964682.
En el corto plazo, REQ experimentó un cambio de -1.51% en la última hora y de +1.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 53.11K.
No.442
ETH
La capitalización de mercado actual de Request es de € 41.21M, con un volumen de trading en 24 horas de € 53.11K. El suministro circulante de REQ es de 796.69M, con un suministro total de 999416740.93470852. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 51.69M.
-1.51%
-1.50%
+1.27%
+1.27%
Siga los cambios de precios de Request para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ -0.0006788
|-1.50%
|30 Días
|€ -0.00227
|-4.21%
|60 Días
|€ -0.00503
|-8.87%
|90 Días
|€ +0.03172
|+158.60%
Hoy, REQ registró un cambio de € -0.0006788 (-1.50%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.00227 (-4.21%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, REQ experimentó un cambio de € -0.00503 (-8.87%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.03172 (+158.60%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Request, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de REQ: alcista, alcista 72% | bajista 28%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutral
|Ritmo normal, sin señales extremas.
|Grupo MA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|MACD
|Cruz dorada
|DIF > DEA
|Está surgiendo un impulso alcista.
|Grupo EMA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|BOLL (20,2)
|Precio < Banda Inferior
|Tocando o rompiendo la banda inferior
|Entrando en la zona de "barato", volatilidad en aumento.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|S2 ≤ Precio < S1
|Entre S2‑S1
|Por debajo del pivote central, entrando en la zona de precios bajos.
**Estructura del mercado** El precio actual de REQ_USDT en el período de 4 horas es de 0,06379, situándose un 2,78% por debajo del nivel central de 0,06557, lo que indica que se encuentra en la mitad inferior del sistema de pivotes. Las medias móviles (MA) y las exponenciales (EMA) de todos los períodos muestran una configuración alcista, con el precio operando por encima del sistema de medias. El indicador MACD ha registrado una señal de cruce alcista, confirmando que, a nivel estructural, los toros dominan la situación. **Estado de la dinámica** Los indicadores de momentum a corto plazo muestran una distribución concentrada de posiciones largas, mientras que los sistemas de medias móviles rápidas y lentas están alineados en la misma dirección. El RSI se encuentra en un rango neutral, sin haber alcanzado aún la zona de sobrecompra. Por otro lado, el indicador de volatilidad BOLL muestra que el precio se mantiene dentro del canal establecido, por lo que la continuidad de la dinámica actual requiere ser observada. **Niveles clave** En el lado alcista, la resistencia R1 se sitúa en 0,0667, a un 4,56% por encima del precio actual; la resistencia R2 está en 0,06761, a un 5,99% por encima. En el lado bajista, el soporte S1 se encuentra en 0,06466, un 1,36% por debajo del precio actual; el soporte S2 está en 0,06353, un 0,41% por debajo. Los niveles más cercanos se concentran en el rango comprendido entre 0,0635 y 0,0667.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Request podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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Request is a decentralized network built on the Ethereum network, which allows anyone to initiate a payment request anywhere and provides a secure payment method to the recipient. All data is stored in a decentralized real ledger, creating a financial platform for asset invoices, accounting, auditing and payment standards. That is, a financial platform for enterprise level payment financial audit based on cryptocurrency and blockchain network.
Para conocer Request más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Request en vivo y opera en directo.
Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC
Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
Las principales subidas de criptomonedas de hoy
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