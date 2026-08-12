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Análisis técnico de Radicle (RAD) de hoy

Análisis técnico de Radicle (RAD) de hoy

La página de análisis de Radicle proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de RAD. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Radicle a continuación.

Cambio de precio de Radicle (RAD)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.2472--+19.59%+15.78%-14.05%
Obtén más información sobre el precio de Radicle

Flujo de capital de Radicle

Ingresos netosPrecio de RADUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.09 M0.26
2026-08-11$0.27 M0.26
2026-08-10$0.01 M0.21
2026-08-09-$0.03 M0.21
2026-08-08$0.00 M0.21

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
RAD/USDT
$0.2474
$0.2474$0.2474
-6.39%
993.81K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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1 RAD = 0.2472 USD