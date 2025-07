RAD

Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

NombreRAD

PuestoNo.675

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)16.89%

Suministro de circulación51,575,978.89552598

Suministro máx.99,999,620

Suministro total99,998,580

Tasa de circulación0.5157%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico27.35201922,2021-04-15

Precio más bajo0.5661187598774695,2025-06-22

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

