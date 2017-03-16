Análisis técnico de Qtum (QTUM) de hoy La página de análisis de Qtum proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de QTUM. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Qtum a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Qtum (QTUM) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.6319 -- -2.89% -6.91% -35.04%

Indicadores técnicos de Qtum

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Qtum en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 17 Mantener 2 Comprar 7 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 13 Mantener 1 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar Vender 4 Mantener 1 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.6296 0.6295 R2 0.6295 0.6295 R1 0.6295 0.6295 PP 0.6294 0.6294 S1 0.6294 0.6294 S2 0.6293 0.6294 S3 0.6293 0.6293

Señales del mercado de Qtum Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.37M $2.43 M $2.06 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.16 M Ventas activas en 3 días $0.17 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.02M Compras activas en 7 días $0.25 M Ventas activas en 7 días $0.27 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Qtum Ingresos netos Precio de QTUMUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.63 2026-08-11 -$0.08 M 0.64 2026-08-10 -$0.04 M 0.66 2026-08-09 -$0.02 M 0.67 2026-08-08 -$0.01 M 0.66 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Qtum (QTUM) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Qtum en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h QTUM / USDT $0.6319 $0.6319 $0.6319 -0.12% 92.59K (USDT) Trade QTUM / USDC $0.6313 $0.6313 $0.6313 -0.44% 84.51K (USDT) Trade