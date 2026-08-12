Análisis técnico de Polygon Ecosystem (POL) de hoy La página de análisis de Polygon Ecosystem proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de POL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Polygon Ecosystem a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Polygon Ecosystem (POL) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.07548 -- +0.66% -6.44% -20.09%

Indicadores técnicos de Polygon Ecosystem

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Polygon Ecosystem en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 0 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 0 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.07545 0.07542 R2 0.07542 0.0754 R1 0.0754 0.07539 PP 0.07537 0.07537 S1 0.07535 0.07535 S2 0.07532 0.07534 S3 0.0753 0.07532

Señales del mercado de Polygon Ecosystem Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.13M $5.53 M $5.67 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.15M Compras activas en 3 días $6.08 M Ventas activas en 3 días $6.23 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.11M Compras activas en 7 días $10.66 M Ventas activas en 7 días $10.77 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Polygon Ecosystem Ingresos netos Precio de POLUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.08 2026-08-11 -$0.18 M 0.08 2026-08-10 $0.21 M 0.08 2026-08-09 $0.07 M 0.08 2026-08-08 $0.08 M 0.08 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Polygon Ecosystem (POL) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Polygon Ecosystem en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h POL / USDT $0.07548 $0.07548 $0.07548 -0.89% 1.95M (USDT) Trade POL / USDC $0.0754 $0.0754 $0.0754 -0.86% 708.04K (USDT) Trade