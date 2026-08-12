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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre ConstitutionDAO, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre ConstitutionDAO, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de ConstitutionDAO (PEOPLE) de hoy

Análisis técnico de ConstitutionDAO (PEOPLE) de hoy

La página de análisis de ConstitutionDAO proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de PEOPLE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de ConstitutionDAO a continuación.

Cambio de precio de ConstitutionDAO (PEOPLE)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.008578--+20.74%+56.81%+12.49%
Obtén más información sobre el precio de ConstitutionDAO

Indicadores técnicos de ConstitutionDAO

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de ConstitutionDAO en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 17
Mantener 0
Comprar 9
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 0Comprar 9
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.008587
0.00858
R2
0.00858
0.008576
R1
0.008576
0.008573
PP
0.008569
0.008569
S1
0.008565
0.008565
S2
0.008558
0.008562
S3
0.008554
0.008558

Señales del mercado de ConstitutionDAO

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.61M
$8.27 M
$8.88 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.02M
Compras activas en 3 días
$1.13 M
Ventas activas en 3 días
$1.15 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.02M
Compras activas en 7 días
$1.81 M
Ventas activas en 7 días
$1.83 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de ConstitutionDAO

Ingresos netosPrecio de PEOPLEUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.01
2026-08-11-$0.25 M0.01
2026-08-10-$0.36 M0.01
2026-08-09$0.37 M0.01
2026-08-08-$0.15 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre ConstitutionDAO

Opera ConstitutionDAO (PEOPLE) en los mercados de MEXC

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
PEOPLE/USDT
$0.008577
$0.008577$0.008577
-0.01%
7.74M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de PEOPLE a USD

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1 PEOPLE = 0.008578 USD