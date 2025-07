PEOPLE

ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction.

NombrePEOPLE

PuestoNo.337

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)1.01%

Suministro de circulación5,060,137,334.7

Suministro máx.0

Suministro total5,060,137,334.7

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.1851931054831471,2021-12-23

Precio más bajo0.000709875438770561,2021-11-21

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

