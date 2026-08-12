Precio de PayAI Network hoy

El precio actual de PayAI Network (PAYAI) hoy es € 0.003986, con una variación del 3.88% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PAYAI a EUR es € 0.003986 por PAYAI.

PayAI Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- PAYAI. Durante las últimas 24 horas, PAYAI cotiza entre € 0.0037 (bajo) y € 0.003988 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, PAYAI experimentó un cambio de +2.65% en la última hora y de +3.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 61.22K.

Información del mercado de PayAI Network (PAYAI)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 61.22K€ 61.22K € 61.22K Cap. de mercado totalmente diluida € 0.00€ 0.00 € 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de PayAI Network es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 61.22K. El suministro circulante de PAYAI es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.