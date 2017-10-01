Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Orchid, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Orchid, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de OXT

Info. de precios de OXT

¿Qué es OXT?

Whitepaper de OXT

Sitio web oficial de OXT

Tokenomía de OXT

Pronóstico de precios de OXT

Historial de OXT

Guía de compra de OXT

Conversor de moneda fiat a OXT

Spot de OXT

Futuros USDT-M de OXT

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Orchid (OXT) de hoy

Análisis técnico de Orchid (OXT) de hoy

La página de análisis de Orchid proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de OXT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Orchid a continuación.

Cambio de precio de Orchid (OXT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.008967---21.30%+131.34%-8.05%
Obtén más información sobre el precio de Orchid

Flujo de capital de Orchid

Ingresos netosPrecio de OXTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.03 M0.01
2026-08-11-$0.04 M0.01
2026-08-10-$0.02 M0.01
2026-08-09$0.02 M0.01
2026-08-08-$0.01 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Orchid

Opera Orchid (OXT) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Orchid en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
OXT/USDT
$0.008967
$0.008967$0.008967
-2.48%
7.46M (USDT)
OXT/ETH
$0.000004745
$0.000004745$0.000004745
-4.21%
510.25K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de OXT a USD

Monto

OXT
OXT
USD
USD

1 OXT = 0.008967 USD