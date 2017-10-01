Análisis técnico de Orchid (OXT) de hoy La página de análisis de Orchid proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de OXT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Orchid a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Orchid (OXT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.008967 -- -21.30% +131.34% -8.05%

Flujo de capital de Orchid Ingresos netos Precio de OXTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.03 M 0.01 2026-08-11 -$0.04 M 0.01 2026-08-10 -$0.02 M 0.01 2026-08-09 $0.02 M 0.01 2026-08-08 -$0.01 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Orchid (OXT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Orchid en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h OXT / USDT $0.008967 $0.008967 $0.008967 -2.48% 7.46M (USDT) Trade OXT / ETH $0.000004745 $0.000004745 $0.000004745 -4.21% 510.25K (USDT) Trade