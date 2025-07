OXT

The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.

NombreOXT

PuestoNo.496

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.60%

Suministro de circulación997,214,634.4279902

Suministro máx.0

Suministro total1,000,000,000

Tasa de circulación%

Fecha de emisión2017-10-01 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico1.01620042,2021-04-05

Precio más bajo0.04663823669209175,2023-06-15

Blockchain públicaETH

Sector

Redes sociales

