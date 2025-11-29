Precio de Overlay Protocol hoy

El precio actual de Overlay Protocol (OVL) hoy es $ 0.05778, con una variación del 23.72% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OVL a USD es $ 0.05778 por OVL.

Overlay Protocol actualmente está en el puesto #2042 por capitalización de mercado en $ 630.57K, con un suministro circulante de 10.91M OVL. Durante las últimas 24 horas, OVL cotiza entre $ 0.04549 (bajo) y $ 0.05836 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.7841389069548613, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.10678946055291266.

En el corto plazo, OVL experimentó un cambio de +9.72% en la última hora y de +34.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 104.45K.

Información del mercado de Overlay Protocol (OVL)

Puesto No.2042 Cap de mercado $ 630.57K$ 630.57K $ 630.57K Volumen (24H) $ 104.45K$ 104.45K $ 104.45K Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.78M$ 5.78M $ 5.78M Suministro de Circulación 10.91M 10.91M 10.91M Suministro máx. 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Suministro total 88,871,915.39447941 88,871,915.39447941 88,871,915.39447941 Tasa de circulación 10.91% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Overlay Protocol es de $ 630.57K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 104.45K. El suministro circulante de OVL es de 10.91M, con un suministro total de 88871915.39447941. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.78M.