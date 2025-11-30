Tokenómica de Overlay Protocol (OVL)
Tokenómica y análisis de precio de Overlay Protocol (OVL)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Overlay Protocol (OVL), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de Overlay Protocol (OVL)
Overlay está construyendo el primer protocolo descentralizado de derivados de datos. Esto hace que las métricas del mundo real sean negociables: desde la quema de ETH hasta estadísticas de Twitch, skins de CS2, temperatura e incluso tendencias de contenido para adultos, todo en la cadena y sin contrapartes. Overlay utiliza un modelo dinámico de acuñación/quema basado en el token $OVL para habilita las transacciones sin contrapartes, eliminando las limitaciones tradicionales de liquidez bidireccional requeridas para clases de productos similares en el pasado. Con este modelo, se resuelve el problema de liquidez que afecta a los activos de cola larga y los mercados exóticos.
Tokenómica de Overlay Protocol (OVL): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Overlay Protocol (OVL) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens OVL que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens OVL que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de OVL ¡explora el precio en vivo del token OVL!
Cómo comprar OVL
¿Interesado en agregar Overlay Protocol (OVL) a tu portafolio? MEXC admite varios métodos para comprar OVL, incluidos tarjetas de crédito, transferencias bancarias y operaciones entre pares. Ya seas principiante o profesional, MEXC hace que la compra de criptomonedas sea fácil y segura.
Historial de precios de Overlay Protocol (OVL)
Analizar el historial de precios de OVL ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.
Predicción de precios de OVL
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse OVL? Nuestra página de predicción de precios de OVL combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
¿Por qué deberías elegir MEXC?
MEXC es uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, confiado por millones de usuarios a nivel global. Ya seas principiante o experto, MEXC es tu forma más fácil de acceder a las criptomonedas.
Aviso legal
Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.
Lee y comprende el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad
Comprar Overlay Protocol (OVL)
Monto
1 OVL = 0.05242 USD
Operar Overlay Protocol (OVL)
POPULAR
Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Volumen TOP
Las criptomonedas con mayor volumen de trading
Recién Añadidos
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
Top al alza
Principales criptomonedas al alza en las últimas 24 horas, que todo trader debería tener en cuenta