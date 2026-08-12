Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre OP, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre OP, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de OP

Info. de precios de OP

¿Qué es OP?

Sitio web oficial de OP

Tokenomía de OP

Pronóstico de precios de OP

Historial de OP

Guía de compra de OP

Conversor de moneda fiat a OP

Spot de OP

Futuros USDT-M de OP

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de OP (OP) de hoy

Análisis técnico de OP (OP) de hoy

La página de análisis de OP proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de OP. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de OP a continuación.

Cambio de precio de OP (OP)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.09143--+3.11%-9.22%-36.56%
Obtén más información sobre el precio de OP

Indicadores técnicos de OP

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de OP en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 2
Mantener 10
Comprar 14
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 5Comprar 9
Indicadores técnicos:ComprarVender 2Mantener 5Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.0914
0.0914
R2
0.0914
0.0913
R1
0.0913
0.0913
PP
0.0913
0.0913
S1
0.0912
0.0912
S2
0.0912
0.0912
S3
0.0911
0.0912

Señales del mercado de OP

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.76M
$17.85 M
$17.10 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.04M
Compras activas en 3 días
$9.19 M
Ventas activas en 3 días
$9.23 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.11M
Compras activas en 7 días
$12.25 M
Ventas activas en 7 días
$12.14 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de OP

Ingresos netosPrecio de OPUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.02 M0.09
2026-08-11-$0.18 M0.09
2026-08-10-$0.01 M0.09
2026-08-09-$0.12 M0.09
2026-08-08$0.17 M0.09

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre OP

Opera OP (OP) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de OP en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
OP/USDT
$0.09143
$0.09143$0.09143
+3.62%
440.16K (USDT)
OP/USDC
$0.09136
$0.09136$0.09136
+3.36%
298.91K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de OP a USD

Monto

OP
OP
USD
USD

1 OP = 0.09143 USD