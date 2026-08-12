Análisis técnico de OP (OP) de hoy La página de análisis de OP proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de OP. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de OP a continuación. Regístrate

Cambio de precio de OP (OP) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.09143 -- +3.11% -9.22% -36.56%

Indicadores técnicos de OP

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de OP en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 10 Comprar 14 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 5 Comprar 9 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 5 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0914 0.0914 R2 0.0914 0.0913 R1 0.0913 0.0913 PP 0.0913 0.0913 S1 0.0912 0.0912 S2 0.0912 0.0912 S3 0.0911 0.0912

Señales del mercado de OP Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.76M $17.85 M $17.10 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.04M Compras activas en 3 días $9.19 M Ventas activas en 3 días $9.23 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.11M Compras activas en 7 días $12.25 M Ventas activas en 7 días $12.14 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de OP Ingresos netos Precio de OPUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.02 M 0.09 2026-08-11 -$0.18 M 0.09 2026-08-10 -$0.01 M 0.09 2026-08-09 -$0.12 M 0.09 2026-08-08 $0.17 M 0.09 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera OP (OP) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de OP en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h OP / USDT $0.09143 $0.09143 $0.09143 +3.62% 440.16K (USDT) Trade OP / USDC $0.09136 $0.09136 $0.09136 +3.36% 298.91K (USDT) Trade