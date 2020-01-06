Análisis técnico de Origin (OGN) de hoy La página de análisis de Origin proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de OGN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Origin a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Origin (OGN) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01639 -- +6.70% -5.10% -29.02%

Indicadores técnicos de Origin

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Origin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 7 Comprar 13 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 2 Comprar 12 Indicadores técnicos : Vender agresivamente Vender 6 Mantener 5 Comprar 1 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01638 0.01637 R2 0.01637 0.01636 R1 0.01636 0.01635 PP 0.01635 0.01635 S1 0.01634 0.01634 S2 0.01633 0.01633 S3 0.01632 0.01633

Señales del mercado de Origin Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.11M $1.60 M $1.71 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.03M Compras activas en 3 días $0.04 M Ventas activas en 3 días $0.01 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.05M Compras activas en 7 días $0.27 M Ventas activas en 7 días $0.22 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Origin Ingresos netos Precio de OGNUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.02 2026-08-11 -$0.01 M 0.02 2026-08-10 -$0.05 M 0.02 2026-08-09 -$0.09 M 0.02 2026-08-08 $0.00 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Origin (OGN) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Origin en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h OGN / USDT $0.01639 $0.01639 $0.01639 +0.12% 3.86M (USDT) Trade