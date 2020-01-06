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Análisis técnico de Origin (OGN) de hoy

Análisis técnico de Origin (OGN) de hoy

La página de análisis de Origin proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de OGN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Origin a continuación.

Cambio de precio de Origin (OGN)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.01639--+6.70%-5.10%-29.02%
Obtén más información sobre el precio de Origin

Indicadores técnicos de Origin

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Origin en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 6
Mantener 7
Comprar 13
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 2Comprar 12
Indicadores técnicos:Vender agresivamenteVender 6Mantener 5Comprar 1
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01638
0.01637
R2
0.01637
0.01636
R1
0.01636
0.01635
PP
0.01635
0.01635
S1
0.01634
0.01634
S2
0.01633
0.01633
S3
0.01632
0.01633

Señales del mercado de Origin

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.11M
$1.60 M
$1.71 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.03M
Compras activas en 3 días
$0.04 M
Ventas activas en 3 días
$0.01 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.05M
Compras activas en 7 días
$0.27 M
Ventas activas en 7 días
$0.22 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Origin

Ingresos netosPrecio de OGNUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.02
2026-08-11-$0.01 M0.02
2026-08-10-$0.05 M0.02
2026-08-09-$0.09 M0.02
2026-08-08$0.00 M0.02

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
OGN/USDT
$0.01639
$0.01639$0.01639
+0.12%
3.86M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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