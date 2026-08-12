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Flujo de capital de NYM Ingresos netos Precio de NYMUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.29 M 0.02 2026-08-11 -$11.36 M 0.02 2026-08-10 $1.94 M 0.02 2026-08-09 $0.00 M 0.02 2026-08-08 $0.01 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera NYM (NYM) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de NYM en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h NYM / USDT $0.01863 $0.01863 $0.01863 -0.89% 3.28M (USDT) Trade