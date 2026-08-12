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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Numbers Protocol, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Numbers Protocol, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de Numbers Protocol (NUM) de hoy

Análisis técnico de Numbers Protocol (NUM) de hoy

La página de análisis de Numbers Protocol proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de NUM. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Numbers Protocol a continuación.

Cambio de precio de Numbers Protocol (NUM)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.002063---8.52%-16.75%-50.47%
Obtén más información sobre el precio de Numbers Protocol

Flujo de capital de Numbers Protocol

Ingresos netosPrecio de NUMUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11$0.00 M0.00
2026-08-10$0.00 M0.00
2026-08-09$0.00 M0.00
2026-08-08$0.00 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Numbers Protocol

NUM USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de NUM con apalancamiento. Explora el trading de futuros NUMUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Numbers Protocol (NUM) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Numbers Protocol en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
NUM/USDT
$0.002063
$0.002063$0.002063
+0.78%
34.94M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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1 NUM = 0.002063 USD