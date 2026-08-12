Análisis técnico de NEAR (NEAR) de hoy La página de análisis de NEAR proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de NEAR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de NEAR a continuación. Regístrate

Cambio de precio de NEAR (NEAR) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $1.6267 -- -5.70% -14.98% +4.78%

Indicadores técnicos de NEAR

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de NEAR en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 3 Comprar 17 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 6 Mantener 3 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 1.6263 1.6256 R2 1.6256 1.6252 R1 1.6253 1.625 PP 1.6246 1.6246 S1 1.6243 1.6242 S2 1.6236 1.624 S3 1.6233 1.6236

Señales del mercado de NEAR Volumen neto actual de órdenes abiertas -1.37M $45.34 M $46.71 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.20M Compras activas en 3 días $18.63 M Ventas activas en 3 días $18.83 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 1.42M Compras activas en 7 días $41.45 M Ventas activas en 7 días $40.04 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de NEAR Ingresos netos Precio de NEARUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.07 M 1.60 2026-08-11 -$3.88 M 1.55 2026-08-10 -$3.37 M 1.62 2026-08-09 -$1.32 M 1.64 2026-08-08 -$2.20 M 1.63 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera NEAR (NEAR) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de NEAR en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h NEAR / USDT $1.6267 $1.6267 $1.6267 +4.81% 525.78K (USDT) Trade NEAR / USDC $1.6238 $1.6238 $1.6238 +4.90% 16.63K (USDT) Trade NEAR / USD1 $1.6242 $1.6242 $1.6242 +4.86% 35.14K (USDT) Trade