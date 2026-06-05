Sobre Naiive NAIIVE en BSC nace de los gatos, impulsado por memes de BSC y liderado por CZ. No cuenta con inversión de capital de riesgo ni una hoja de ruta; solo tiene pura energía meme y gatos felinos. $NAIIVE no es solo una moneda — es la mascota favorita en cadena de memes de BSC.

Qué hace a Naiive único La moneda meme se llama "naiive" y está asociada con un proyecto NFT llamado "naiive cats". El proyecto se lanzó en OpenSea y presenta 10.000 gatos virtuales.

Historia de Naiive

El proyecto cuenta con una comunidad fuerte y está liderado por la leyenda bull_bnb.

¿Cuál es el precio actual de naiive?

El precio en vivo de naiive (NAIIVE) es €0.000044061596591490000 EUR. Esta valoración en tiempo real se actualiza continuamente y agrupa los precios de los principales intercambios globales para garantizar que veas una tasa de mercado precisa.

¿Cómo está posicionado naiive en el mercado?

naiive ocupa actualmente el puesto #6752 en el ranking del mercado, respaldado por una capitalización de mercado de €43967.9933542350000. Este ranking está influenciado por la profundidad de liquidez, la demanda general de los inversores y la oferta circulante de tokens.

¿Cuál es la oferta circulante de NAIIVE?

La oferta circulante de NAIIVE es de 1000000000.0 tokens, lo que representa la cantidad disponible en el mercado abierto. Esta cifra desempeña un papel importante en la determinación de la valoración del mercado, la escasez y las dinámicas inflacionarias a largo plazo.

¿Cuál es el rango de precios de las últimas 24 horas de naiive?

Durante las últimas 24 horas, naiive cotizó dentro de un rango de €0.00004288730143320000 (mínimo de 24 horas) y €0.000045380551298265000 (máximo de 24 horas). Este rango de volatilidad ayuda a los traders a comprender el impulso a corto plazo y la imprevisibilidad del mercado.

¿Qué distancia hay entre naiive y su máximo histórico y su mínimo histórico?

naiive alcanzó un máximo histórico de €0.002240742368491830000, mientras que el precio más bajo registrado (ATL) es de €0.000042436304017335000. Estos puntos de referencia históricos permiten a los traders evaluar el potencial de precios a largo plazo y los ciclos del mercado.

¿Qué tan activo está el trading de NAIIVE hoy?

El volumen de trading durante las últimas 24 horas es de €--, lo que refleja la participación actual en el mercado. Un volumen más alto suele indicar un mayor interés de los inversores y una mayor liquidez en el mercado.

¿Qué influye en la dirección de la tendencia reciente de naiive?

El movimiento actual del precio de -1.16% durante las últimas 24 horas está marcado por el sentimiento del mercado, la actividad comercial, factores macroeconómicos y actualizaciones específicas del ecosistema relacionadas con BNB Chain Ecosystem,Meme. Los aumentos repentinos en el volumen también pueden actuar como catalizadores para movimientos bruscos de precios.