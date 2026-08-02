¿De qué trata MoonCoin?

Moon Coin es la criptomoneda puramente de memes en la Red Eclipse, creada para promover la cultura de los memes dentro del ecosistema de la red Eclipse.

¿Qué hace a MoonCoin única?

$MOON pertenece al universo SVM, sin patrocinadores, sin organización y con sus LP quemados para siempre.

¿Cuál es la historia de MoonCoin?

El equipo de Moon Coin ha estado activo desde marzo de 2024, una época en que pocas personas contribuían y participaban en la red Eclipse. Un trágico acontecimiento ocurrió en la comunidad de las criptomonedas cuando una famosa stablecoin llamada Moon se derrumbó, causando un impacto significativo en el mercado.

¿Qué viene después para MoonCoin?

En la galaxia SVM, $MOON está regresando con más fuerza, con el super ciclo To the Moon en camino.

¿Cuál es el precio actual de Mooncoin?

El precio en vivo de Mooncoin (MOONCOIN) es € EUR. Esta valoración en tiempo real se actualiza continuamente y agrupa los precios de los principales intercambios globales para garantizar que veas una tasa de mercado precisa.

¿Cómo está posicionado Mooncoin en el mercado?

Mooncoin ocupa actualmente el puesto #8377 en el ranking del mercado, respaldado por una capitalización de mercado de €19971.2245842000000. Este ranking está influenciado por la profundidad de liquidez, la demanda general de los inversores y la oferta circulante de tokens.

¿Cuál es la oferta circulante de MOONCOIN?

La oferta circulante de MOONCOIN es de 997563402.85955 tokens, lo que representa la cantidad disponible en el mercado abierto. Esta cifra desempeña un papel importante en la determinación de la valoración del mercado, la escasez y las dinámicas inflacionarias a largo plazo.

¿Cuál es el rango de precios de las últimas 24 horas de Mooncoin?

Durante las últimas 24 horas, Mooncoin cotizó dentro de un rango de € (mínimo de 24 horas) y € (máximo de 24 horas). Este rango de volatilidad ayuda a los traders a comprender el impulso a corto plazo y la imprevisibilidad del mercado.

¿Qué distancia hay entre Mooncoin y su máximo histórico y su mínimo histórico?

Mooncoin alcanzó un máximo histórico de €0.004378479091546500000, mientras que el precio más bajo registrado (ATL) es de €. Estos puntos de referencia históricos permiten a los traders evaluar el potencial de precios a largo plazo y los ciclos del mercado.

¿Qué tan activo está el trading de MOONCOIN hoy?

El volumen de trading durante las últimas 24 horas es de €--, lo que refleja la participación actual en el mercado. Un volumen más alto suele indicar un mayor interés de los inversores y una mayor liquidez en el mercado.

¿Qué influye en la dirección de la tendencia reciente de Mooncoin?

El movimiento actual del precio de 11.30% durante las últimas 24 horas está marcado por el sentimiento del mercado, la actividad comercial, factores macroeconómicos y actualizaciones específicas del ecosistema relacionadas con Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Moonshot Ecosystem. Los aumentos repentinos en el volumen también pueden actuar como catalizadores para movimientos bruscos de precios.