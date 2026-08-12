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Análisis técnico de Mina Protocol (MINA) de hoy

Análisis técnico de Mina Protocol (MINA) de hoy

La página de análisis de Mina Protocol proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MINA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Mina Protocol a continuación.

Cambio de precio de Mina Protocol (MINA)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.03874---4.87%-10.72%-38.85%
Obtén más información sobre el precio de Mina Protocol

Indicadores técnicos de Mina Protocol

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Mina Protocol en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 19
Mantener 0
Comprar 7
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:MantenerVender 5Mantener 0Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.03866
0.03866
R2
0.03866
0.03865
R1
0.03865
0.03865
PP
0.03865
0.03865
S1
0.03864
0.03864
S2
0.03864
0.03864
S3
0.03863
0.03864

Señales del mercado de Mina Protocol

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.18M
$5.02 M
$5.20 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.06 M
Ventas activas en 3 días
$0.06 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.14 M
Ventas activas en 7 días
$0.14 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Mina Protocol

Ingresos netosPrecio de MINAUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.02 M0.04
2026-08-11-$0.02 M0.04
2026-08-10-$0.02 M0.04
2026-08-09-$0.03 M0.04
2026-08-08-$0.01 M0.04

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
MINA/USDT
$0.03874
$0.03874$0.03874
-0.12%
1.55M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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MINA
USD
USD

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