Análisis técnico de Mina Protocol (MINA) de hoy La página de análisis de Mina Protocol proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MINA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Mina Protocol a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Mina Protocol (MINA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.03874 -- -4.87% -10.72% -38.85%

Indicadores técnicos de Mina Protocol

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Mina Protocol en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 19 Mantener 0 Comprar 7 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Mantener Vender 5 Mantener 0 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.03866 0.03866 R2 0.03866 0.03865 R1 0.03865 0.03865 PP 0.03865 0.03865 S1 0.03864 0.03864 S2 0.03864 0.03864 S3 0.03863 0.03864

Señales del mercado de Mina Protocol Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.18M $5.02 M $5.20 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.06 M Ventas activas en 3 días $0.06 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.14 M Ventas activas en 7 días $0.14 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Mina Protocol Ingresos netos Precio de MINAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.02 M 0.04 2026-08-11 -$0.02 M 0.04 2026-08-10 -$0.02 M 0.04 2026-08-09 -$0.03 M 0.04 2026-08-08 -$0.01 M 0.04 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Mina Protocol (MINA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Mina Protocol en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h MINA / USDT $0.03874 $0.03874 $0.03874 -0.12% 1.55M (USDT) Trade