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Análisis técnico de Maverick Protocol (MAV) de hoy

Análisis técnico de Maverick Protocol (MAV) de hoy

La página de análisis de Maverick Protocol proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MAV. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Maverick Protocol a continuación.

Cambio de precio de Maverick Protocol (MAV)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.009056--+14.86%-4.71%-40.62%
Obtén más información sobre el precio de Maverick Protocol

Indicadores técnicos de Maverick Protocol

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Maverick Protocol en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 18
Mantener 1
Comprar 7
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:ComprarVender 4Mantener 1Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.00904
0.00904
R2
0.00904
0.00903
R1
0.00903
0.00903
PP
0.00903
0.00903
S1
0.00902
0.00902
S2
0.00902
0.00902
S3
0.00901
0.00902

Señales del mercado de Maverick Protocol

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.38M
$11.45 M
$11.83 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.01M
Compras activas en 3 días
$0.97 M
Ventas activas en 3 días
$0.96 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.03M
Compras activas en 7 días
$1.28 M
Ventas activas en 7 días
$1.25 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Maverick Protocol

Ingresos netosPrecio de MAVUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.01
2026-08-11-$0.11 M0.01
2026-08-10-$0.03 M0.01
2026-08-09$0.01 M0.01
2026-08-08-$0.06 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
MAV/USDT
$0.009058
$0.009058$0.009058
-2.48%
13.00M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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Monto

MAV
MAV
USD
USD

1 MAV = 0.009056 USD