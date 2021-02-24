Análisis técnico de Mask Network (MASK) de hoy La página de análisis de Mask Network proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de MASK. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Mask Network a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Mask Network (MASK) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.3594 -- +3.66% -10.02% -27.97%

Indicadores técnicos de Mask Network

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Mask Network en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 5 Comprar 15 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 1 Comprar 13 Indicadores técnicos : Vender Vender 6 Mantener 4 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.359 0.3589 R2 0.3589 0.3587 R1 0.3587 0.3587 PP 0.3586 0.3586 S1 0.3584 0.3584 S2 0.3583 0.3584 S3 0.3581 0.3583

Señales del mercado de Mask Network Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.17M $1.08 M $1.25 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.03 M Ventas activas en 3 días $0.03 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.08 M Ventas activas en 7 días $0.08 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Mask Network Ingresos netos Precio de MASKUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.36 2026-08-11 $0.00 M 0.35 2026-08-10 -$0.03 M 0.37 2026-08-09 -$0.02 M 0.37 2026-08-08 $0.01 M 0.37 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Mask Network (MASK) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Mask Network en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h MASK / USDT $0.3594 $0.3594 $0.3594 +1.43% 153.68K (USDT) Trade