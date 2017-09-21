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Análisis técnico de Chainlink (LINK) de hoy
Cambio de precio de Chainlink (LINK)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
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|$8.782
|--
|+7.74%
|+9.82%
|-14.11%
Análisis diario de IA para Chainlink
Análisis de Chainlink del 2026-07-29
- Salida significativa de capitales: LINK ha registrado una salida neta de fondos de aproximadamente 1,01 millones de dólares en las últimas 24 horas, y la tasa de financiamiento se sitúa en un nivel bajo del 0,01%, lo que indica una escasa disposición a operar en largo por parte del mercado, un sesgo bajista en los flujos de capital y una presión a la baja sobre el precio de la moneda.
- Disminución continua de la ratio de posiciones: En las últimas horas, la ratio de usuarios con posiciones largas frente a cortas en contratos ha descendido de 3,11 a 2,94; más notable aún, la ratio de volumen de posiciones largas frente a cortas en cuentas élite ha caído abruptamente de 2,04 a 1,06, lo que sugiere que los grandes inversores están cerrando sus posiciones largas o invirtiéndolas para operar en corto, elevando el riesgo de caída del precio a corto plazo.
- Fundamentos no reflejados en el precio: Aunque el número de direcciones on-chain ha aumentado y el ecosistema CCIP se está expandiendo, el precio se mantiene por debajo de sus máximos anteriores sin mostrar fortaleza concomitante; el mercado parece indiferente ante las noticias positivas y el análisis técnico muestra presión por parte de las medias móviles, por lo que es necesario estar alerta ante posibles correcciones en un contexto de volatilidad.
Análisis de Chainlink del 2026-07-28
- Retorno continuo de fondos: En los últimos 3 días se registró una entrada neta de aproximadamente 2,43 millones de USDT, revirtiendo la tendencia previa de salidas, lo que indica una mayor disposición a comprar en niveles bajos y proporciona soporte al precio.
- Dominio de posiciones largas en contratos: La relación de posiciones largas/cortas en cuentas élite se mantiene por encima de 3,1, y el volumen de compras activas supera significativamente al de ventas en ciertos períodos, reflejando un fuerte sentimiento alcista por parte de los grandes inversores.
- Fuerte crecimiento on-chain: El número de direcciones con tenencias aumentó a aproximadamente 892.000, y se observa un incremento reciente en la cantidad de billeteras, lo que refleja una expansión de los fundamentos y ofrece un impulso potencial para futuros repuntes.
Indicadores técnicos de Chainlink
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Chainlink en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Comprar
|Vender 5
|Mantener 0
|Comprar 9
|Indicadores técnicos:
|Mantener
|Vender 4
|Mantener 5
|Comprar 3
Señales del mercado de Chainlink
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de Chainlink
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$4.16 M
|8.79
|2026-08-11
|$5.89 M
|8.56
|2026-08-10
|-$0.17 M
|8.30
|2026-08-09
|-$1.10 M
|8.35
|2026-08-08
|$0.57 M
|8.34
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
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