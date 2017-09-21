Análisis técnico de Chainlink (LINK) de hoy La página de análisis de Chainlink proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de LINK. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Chainlink a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Chainlink (LINK) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $8.782 -- +7.74% +9.82% -14.11%

Análisis diario de IA para Chainlink Análisis de LINK del 2026-07-29 Análisis de LINK del 2026-07-28 Análisis de Chainlink del 2026-07-29 Salida significativa de capitales : LINK ha registrado una salida neta de fondos de aproximadamente 1,01 millones de dólares en las últimas 24 horas, y la tasa de financiamiento se sitúa en un nivel bajo del 0,01%, lo que indica una escasa disposición a operar en largo por parte del mercado, un sesgo bajista en los flujos de capital y una presión a la baja sobre el precio de la moneda.

: LINK ha registrado una salida neta de fondos de aproximadamente 1,01 millones de dólares en las últimas 24 horas, y la tasa de financiamiento se sitúa en un nivel bajo del 0,01%, lo que indica una escasa disposición a operar en largo por parte del mercado, un sesgo bajista en los flujos de capital y una presión a la baja sobre el precio de la moneda. Disminución continua de la ratio de posiciones : En las últimas horas, la ratio de usuarios con posiciones largas frente a cortas en contratos ha descendido de 3,11 a 2,94; más notable aún, la ratio de volumen de posiciones largas frente a cortas en cuentas élite ha caído abruptamente de 2,04 a 1,06, lo que sugiere que los grandes inversores están cerrando sus posiciones largas o invirtiéndolas para operar en corto, elevando el riesgo de caída del precio a corto plazo.

: En las últimas horas, la ratio de usuarios con posiciones largas frente a cortas en contratos ha descendido de 3,11 a 2,94; más notable aún, la ratio de volumen de posiciones largas frente a cortas en cuentas élite ha caído abruptamente de 2,04 a 1,06, lo que sugiere que los grandes inversores están cerrando sus posiciones largas o invirtiéndolas para operar en corto, elevando el riesgo de caída del precio a corto plazo. Fundamentos no reflejados en el precio: Aunque el número de direcciones on-chain ha aumentado y el ecosistema CCIP se está expandiendo, el precio se mantiene por debajo de sus máximos anteriores sin mostrar fortaleza concomitante; el mercado parece indiferente ante las noticias positivas y el análisis técnico muestra presión por parte de las medias móviles, por lo que es necesario estar alerta ante posibles correcciones en un contexto de volatilidad. Salida significativa de capitales : LINK ha registrado una salida neta de fondos de aproximadamente 1,01 millones de dólares en las últimas 24 horas, y la tasa de financiamiento se sitúa en un nivel bajo del 0,01%, lo que indica una escasa disposición a operar en largo por parte del mercado, un sesgo bajista en los flujos de capital y una presión a la baja sobre el precio de la moneda.

: LINK ha registrado una salida neta de fondos de aproximadamente 1,01 millones de dólares en las últimas 24 horas, y la tasa de financiamiento se sitúa en un nivel bajo del 0,01%, lo que indica una escasa disposición a operar en largo por parte del mercado, un sesgo bajista en los flujos de capital y una presión a la baja sobre el precio de la moneda. Disminución continua de la ratio de posiciones : En las últimas horas, la ratio de usuarios con posiciones largas frente a cortas en contratos ha descendido de 3,11 a 2,94; más notable aún, la ratio de volumen de posiciones largas frente a cortas en cuentas élite ha caído abruptamente de 2,04 a 1,06, lo que sugiere que los grandes inversores están cerrando sus posiciones largas o invirtiéndolas para operar en corto, elevando el riesgo de caída del precio a corto plazo.

: En las últimas horas, la ratio de usuarios con posiciones largas frente a cortas en contratos ha descendido de 3,11 a 2,94; más notable aún, la ratio de volumen de posiciones largas frente a cortas en cuentas élite ha caído abruptamente de 2,04 a 1,06, lo que sugiere que los grandes inversores están cerrando sus posiciones largas o invirtiéndolas para operar en corto, elevando el riesgo de caída del precio a corto plazo. Fundamentos no reflejados en el precio: Aunque el número de direcciones on-chain ha aumentado y el ecosistema CCIP se está expandiendo, el precio se mantiene por debajo de sus máximos anteriores sin mostrar fortaleza concomitante; el mercado parece indiferente ante las noticias positivas y el análisis técnico muestra presión por parte de las medias móviles, por lo que es necesario estar alerta ante posibles correcciones en un contexto de volatilidad. Análisis de Chainlink del 2026-07-28 Retorno continuo de fondos : En los últimos 3 días se registró una entrada neta de aproximadamente 2,43 millones de USDT, revirtiendo la tendencia previa de salidas, lo que indica una mayor disposición a comprar en niveles bajos y proporciona soporte al precio.

: En los últimos 3 días se registró una entrada neta de aproximadamente 2,43 millones de USDT, revirtiendo la tendencia previa de salidas, lo que indica una mayor disposición a comprar en niveles bajos y proporciona soporte al precio. Dominio de posiciones largas en contratos : La relación de posiciones largas/cortas en cuentas élite se mantiene por encima de 3,1, y el volumen de compras activas supera significativamente al de ventas en ciertos períodos, reflejando un fuerte sentimiento alcista por parte de los grandes inversores.

: La relación de posiciones largas/cortas en cuentas élite se mantiene por encima de 3,1, y el volumen de compras activas supera significativamente al de ventas en ciertos períodos, reflejando un fuerte sentimiento alcista por parte de los grandes inversores. Fuerte crecimiento on-chain: El número de direcciones con tenencias aumentó a aproximadamente 892.000, y se observa un incremento reciente en la cantidad de billeteras, lo que refleja una expansión de los fundamentos y ofrece un impulso potencial para futuros repuntes. Retorno continuo de fondos : En los últimos 3 días se registró una entrada neta de aproximadamente 2,43 millones de USDT, revirtiendo la tendencia previa de salidas, lo que indica una mayor disposición a comprar en niveles bajos y proporciona soporte al precio.

: En los últimos 3 días se registró una entrada neta de aproximadamente 2,43 millones de USDT, revirtiendo la tendencia previa de salidas, lo que indica una mayor disposición a comprar en niveles bajos y proporciona soporte al precio. Dominio de posiciones largas en contratos : La relación de posiciones largas/cortas en cuentas élite se mantiene por encima de 3,1, y el volumen de compras activas supera significativamente al de ventas en ciertos períodos, reflejando un fuerte sentimiento alcista por parte de los grandes inversores.

: La relación de posiciones largas/cortas en cuentas élite se mantiene por encima de 3,1, y el volumen de compras activas supera significativamente al de ventas en ciertos períodos, reflejando un fuerte sentimiento alcista por parte de los grandes inversores. Fuerte crecimiento on-chain: El número de direcciones con tenencias aumentó a aproximadamente 892.000, y se observa un incremento reciente en la cantidad de billeteras, lo que refleja una expansión de los fundamentos y ofrece un impulso potencial para futuros repuntes.

Indicadores técnicos de Chainlink

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Chainlink en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 9 Mantener 5 Comprar 12 Medias móviles : Comprar Vender 5 Mantener 0 Comprar 9 Indicadores técnicos : Mantener Vender 4 Mantener 5 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 8.7796 8.7793 R2 8.7793 8.7789 R1 8.7786 8.7787 PP 8.7783 8.7783 S1 8.7776 8.7779 S2 8.7773 8.7777 S3 8.7766 8.7773

Señales del mercado de Chainlink Volumen neto actual de órdenes abiertas -16.41M $52.10 M $68.51 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -1.88M Compras activas en 3 días $77.02 M Ventas activas en 3 días $78.91 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -3.45M Compras activas en 7 días $130.54 M Ventas activas en 7 días $133.99 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Chainlink Ingresos netos Precio de LINKUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $4.16 M 8.79 2026-08-11 $5.89 M 8.56 2026-08-10 -$0.17 M 8.30 2026-08-09 -$1.10 M 8.35 2026-08-08 $0.57 M 8.34 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.