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Análisis técnico de Chainlink (LINK) de hoy

Análisis técnico de Chainlink (LINK) de hoy

La página de análisis de Chainlink proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de LINK. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Chainlink a continuación.

Cambio de precio de Chainlink (LINK)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$8.782--+7.74%+9.82%-14.11%
Obtén más información sobre el precio de Chainlink

Análisis diario de IA para Chainlink

Análisis de Chainlink del 2026-07-29

  • Salida significativa de capitales: LINK ha registrado una salida neta de fondos de aproximadamente 1,01 millones de dólares en las últimas 24 horas, y la tasa de financiamiento se sitúa en un nivel bajo del 0,01%, lo que indica una escasa disposición a operar en largo por parte del mercado, un sesgo bajista en los flujos de capital y una presión a la baja sobre el precio de la moneda.
  • Disminución continua de la ratio de posiciones: En las últimas horas, la ratio de usuarios con posiciones largas frente a cortas en contratos ha descendido de 3,11 a 2,94; más notable aún, la ratio de volumen de posiciones largas frente a cortas en cuentas élite ha caído abruptamente de 2,04 a 1,06, lo que sugiere que los grandes inversores están cerrando sus posiciones largas o invirtiéndolas para operar en corto, elevando el riesgo de caída del precio a corto plazo.
  • Fundamentos no reflejados en el precio: Aunque el número de direcciones on-chain ha aumentado y el ecosistema CCIP se está expandiendo, el precio se mantiene por debajo de sus máximos anteriores sin mostrar fortaleza concomitante; el mercado parece indiferente ante las noticias positivas y el análisis técnico muestra presión por parte de las medias móviles, por lo que es necesario estar alerta ante posibles correcciones en un contexto de volatilidad.

Análisis de Chainlink del 2026-07-28

  • Retorno continuo de fondos: En los últimos 3 días se registró una entrada neta de aproximadamente 2,43 millones de USDT, revirtiendo la tendencia previa de salidas, lo que indica una mayor disposición a comprar en niveles bajos y proporciona soporte al precio.
  • Dominio de posiciones largas en contratos: La relación de posiciones largas/cortas en cuentas élite se mantiene por encima de 3,1, y el volumen de compras activas supera significativamente al de ventas en ciertos períodos, reflejando un fuerte sentimiento alcista por parte de los grandes inversores.
  • Fuerte crecimiento on-chain: El número de direcciones con tenencias aumentó a aproximadamente 892.000, y se observa un incremento reciente en la cantidad de billeteras, lo que refleja una expansión de los fundamentos y ofrece un impulso potencial para futuros repuntes.

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Chainlink en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 9
Mantener 5
Comprar 12
Medias móviles:ComprarVender 5Mantener 0Comprar 9
Indicadores técnicos:MantenerVender 4Mantener 5Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
8.7796
8.7793
R2
8.7793
8.7789
R1
8.7786
8.7787
PP
8.7783
8.7783
S1
8.7776
8.7779
S2
8.7773
8.7777
S3
8.7766
8.7773

Señales del mercado de Chainlink

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-16.41M
$52.10 M
$68.51 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-1.88M
Compras activas en 3 días
$77.02 M
Ventas activas en 3 días
$78.91 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-3.45M
Compras activas en 7 días
$130.54 M
Ventas activas en 7 días
$133.99 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Chainlink

Ingresos netosPrecio de LINKUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$4.16 M8.79
2026-08-11$5.89 M8.56
2026-08-10-$0.17 M8.30
2026-08-09-$1.10 M8.35
2026-08-08$0.57 M8.34

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
LINK/USDT
$8.782
$8.782$8.782
+2.71%
106.04K (USDT)
LINK/USDC
$8.776
$8.776$8.776
+2.60%
25.52K (USDT)
LINK/ETH
$0.004663
$0.004663$0.004663
+1.52%
553.20 (USDT)
LINK/EUR
$7.608
$7.608$7.608
+2.76%
7.30K (USDT)
LINK/USD1
$8.785
$8.785$8.785
+2.64%
6.32K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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