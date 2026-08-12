Análisis técnico de Lido DAO (LDO) de hoy La página de análisis de Lido DAO proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de LDO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Lido DAO a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Lido DAO (LDO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.2939 -- +4.92% -4.37% -24.28%

Indicadores técnicos de Lido DAO

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Lido DAO en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 5 Mantener 13 Comprar 8 Medias móviles : Mantener Vender 2 Mantener 8 Comprar 4 Indicadores técnicos : Mantener Vender 3 Mantener 5 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.2935 0.2935 R2 0.2935 0.2934 R1 0.2934 0.2934 PP 0.2934 0.2934 S1 0.2933 0.2933 S2 0.2933 0.2933 S3 0.2932 0.2933

Señales del mercado de Lido DAO Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.52M $12.39 M $12.91 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.33M Compras activas en 3 días $3.80 M Ventas activas en 3 días $4.12 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.14M Compras activas en 7 días $11.61 M Ventas activas en 7 días $11.75 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Lido DAO Ingresos netos Precio de LDOUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.03 M 0.29 2026-08-11 $0.00 M 0.29 2026-08-10 -$0.24 M 0.29 2026-08-09 -$0.01 M 0.29 2026-08-08 $0.15 M 0.29 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Lido DAO (LDO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Lido DAO en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h LDO / USDT $0.2939 $0.2939 $0.2939 +3.12% 290.32K (USDT) Trade LDO / USDC $0.2938 $0.2938 $0.2938 +2.97% 188.72K (USDT) Trade