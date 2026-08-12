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Análisis técnico de Lido DAO (LDO) de hoy

Análisis técnico de Lido DAO (LDO) de hoy

La página de análisis de Lido DAO proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de LDO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Lido DAO a continuación.

Cambio de precio de Lido DAO (LDO)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.2939--+4.92%-4.37%-24.28%
Obtén más información sobre el precio de Lido DAO

Indicadores técnicos de Lido DAO

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Lido DAO en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 5
Mantener 13
Comprar 8
Medias móviles:MantenerVender 2Mantener 8Comprar 4
Indicadores técnicos:MantenerVender 3Mantener 5Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.2935
0.2935
R2
0.2935
0.2934
R1
0.2934
0.2934
PP
0.2934
0.2934
S1
0.2933
0.2933
S2
0.2933
0.2933
S3
0.2932
0.2933

Señales del mercado de Lido DAO

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.52M
$12.39 M
$12.91 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.33M
Compras activas en 3 días
$3.80 M
Ventas activas en 3 días
$4.12 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.14M
Compras activas en 7 días
$11.61 M
Ventas activas en 7 días
$11.75 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Lido DAO

Ingresos netosPrecio de LDOUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.03 M0.29
2026-08-11$0.00 M0.29
2026-08-10-$0.24 M0.29
2026-08-09-$0.01 M0.29
2026-08-08$0.15 M0.29

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
LDO/USDT
$0.2939
$0.2939$0.2939
+3.12%
290.32K (USDT)
LDO/USDC
$0.2938
$0.2938$0.2938
+2.97%
188.72K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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