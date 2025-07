Información de Lido DAO (LDO)

Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0.

Sitio web oficial: https://lido.fi/ Whitepaper: https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf Explorador de bloques: https://solscan.io/token/HZRCwxP2Vq9PCpPXooayhJ2bxTpo5xfpQrwB1svh332p