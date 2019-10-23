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Análisis técnico de Kava Labs (KAVA) de hoy

Análisis técnico de Kava Labs (KAVA) de hoy

La página de análisis de Kava Labs proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de KAVA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Kava Labs a continuación.

Cambio de precio de Kava Labs (KAVA)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.04052--+0.24%-8.89%-35.12%
Obtén más información sobre el precio de Kava Labs

Indicadores técnicos de Kava Labs

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Kava Labs en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 8
Mantener 15
Comprar 3
Medias móviles:MantenerVender 5Mantener 9Comprar 0
Indicadores técnicos:MantenerVender 3Mantener 6Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.04047
0.04047
R2
0.04047
0.04046
R1
0.04046
0.04046
PP
0.04046
0.04046
S1
0.04045
0.04045
S2
0.04045
0.04045
S3
0.04044
0.04045

Señales del mercado de Kava Labs

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.01M
$2.54 M
$2.53 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.01M
Compras activas en 3 días
$0.03 M
Ventas activas en 3 días
$0.02 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$0.08 M
Ventas activas en 7 días
$0.09 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Kava Labs

Ingresos netosPrecio de KAVAUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.01 M0.04
2026-08-11$0.15 M0.04
2026-08-10-$0.05 M0.04
2026-08-09-$0.02 M0.04
2026-08-08$0.13 M0.04

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
KAVA/USDT
$0.04054
$0.04054$0.04054
+0.54%
1.48M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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KAVA
KAVA
USD
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