Análisis técnico de Kava Labs (KAVA) de hoy La página de análisis de Kava Labs proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de KAVA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Kava Labs a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Kava Labs (KAVA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.04052 -- +0.24% -8.89% -35.12%

Indicadores técnicos de Kava Labs

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Kava Labs en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 8 Mantener 15 Comprar 3 Medias móviles : Mantener Vender 5 Mantener 9 Comprar 0 Indicadores técnicos : Mantener Vender 3 Mantener 6 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.04047 0.04047 R2 0.04047 0.04046 R1 0.04046 0.04046 PP 0.04046 0.04046 S1 0.04045 0.04045 S2 0.04045 0.04045 S3 0.04044 0.04045

Señales del mercado de Kava Labs Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.01M $2.54 M $2.53 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.03 M Ventas activas en 3 días $0.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.08 M Ventas activas en 7 días $0.09 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Kava Labs Ingresos netos Precio de KAVAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.04 2026-08-11 $0.15 M 0.04 2026-08-10 -$0.05 M 0.04 2026-08-09 -$0.02 M 0.04 2026-08-08 $0.13 M 0.04 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Kava Labs (KAVA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Kava Labs en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h KAVA / USDT $0.04054 $0.04054 $0.04054 +0.54% 1.48M (USDT) Trade