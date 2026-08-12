Análisis técnico de Kaspa (KAS) de hoy La página de análisis de Kaspa proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de KAS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Kaspa a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Kaspa (KAS) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.025941 -- -2.08% -8.73% -30.30%

Indicadores técnicos de Kaspa

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Kaspa en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 2 Comprar 17 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 2 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.02596 0.02595 R2 0.02595 0.02595 R1 0.02595 0.02595 PP 0.02594 0.02594 S1 0.02594 0.02594 S2 0.02593 0.02594 S3 0.02593 0.02593

Señales del mercado de Kaspa Volumen neto actual de órdenes abiertas -6.03M $24.48 M $30.51 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.07M Compras activas en 3 días $1.71 M Ventas activas en 3 días $1.64 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.17M Compras activas en 7 días $4.10 M Ventas activas en 7 días $4.28 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Kaspa Ingresos netos Precio de KASUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.03 2026-08-11 -$0.10 M 0.03 2026-08-10 -$0.09 M 0.03 2026-08-09 -$0.28 M 0.03 2026-08-08 $0.16 M 0.03 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.