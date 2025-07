KAS

Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

NombreKAS

PuestoNo.43

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0006%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.37%

Suministro de circulación26,451,974,274.46562

Suministro máx.28,704,026,601

Suministro total26,451,974,274.46562

Tasa de circulación0.9215%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.20754794622992162,2024-08-01

Precio más bajo0.000169882220013181,2022-06-01

Blockchain públicaKASPA

Sector

Redes sociales

