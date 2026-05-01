¿De qué trata Kakaxa?

Kakaxa es una memecoin única que se centra en el elemento central que define a todas las shitcoins, lo que la distingue de otras en el mercado.

¿Qué hace que Kakaxa sea única?

Kakaxa se destaca al abrazar la esencia de las shitcoins, resaltando su ingrediente clave en lugar de seguir la tendencia de copiar memes famosos.

¿Para qué puede utilizarse Kakaxa?

Kakaxa puede utilizarse para participar en su preventa, ofreciendo la oportunidad de ganar dinero bajo términos y condiciones específicos, incluyendo aportes mínimos y máximos, así como detalles sobre la distribución de tokens.

¿Cuál es el precio actual de Kakaxa?

El precio en vivo de Kakaxa (KAKAXA) es €0.000322772220986400000 EUR. Esta valoración en tiempo real se actualiza continuamente y agrupa los precios de los principales intercambios globales para garantizar que veas una tasa de mercado precisa.

¿Cómo está posicionado Kakaxa en el mercado?

Kakaxa ocupa actualmente el puesto #7619 en el ranking del mercado, respaldado por una capitalización de mercado de €32088.2324294880000. Este ranking está influenciado por la profundidad de liquidez, la demanda general de los inversores y la oferta circulante de tokens.

¿Cuál es la oferta circulante de KAKAXA?

La oferta circulante de KAKAXA es de 99415059.99 tokens, lo que representa la cantidad disponible en el mercado abierto. Esta cifra desempeña un papel importante en la determinación de la valoración del mercado, la escasez y las dinámicas inflacionarias a largo plazo.

¿Cuál es el rango de precios de las últimas 24 horas de Kakaxa?

Durante las últimas 24 horas, Kakaxa cotizó dentro de un rango de € (mínimo de 24 horas) y € (máximo de 24 horas). Este rango de volatilidad ayuda a los traders a comprender el impulso a corto plazo y la imprevisibilidad del mercado.

¿Qué distancia hay entre Kakaxa y su máximo histórico y su mínimo histórico?

Kakaxa alcanzó un máximo histórico de €0.2678707220977440000, mientras que el precio más bajo registrado (ATL) es de €0.000181396030193280000. Estos puntos de referencia históricos permiten a los traders evaluar el potencial de precios a largo plazo y los ciclos del mercado.

¿Qué tan activo está el trading de KAKAXA hoy?

El volumen de trading durante las últimas 24 horas es de €--, lo que refleja la participación actual en el mercado. Un volumen más alto suele indicar un mayor interés de los inversores y una mayor liquidez en el mercado.

¿Qué influye en la dirección de la tendencia reciente de Kakaxa?

El movimiento actual del precio de --% durante las últimas 24 horas está marcado por el sentimiento del mercado, la actividad comercial, factores macroeconómicos y actualizaciones específicas del ecosistema relacionadas con Meme,TON Ecosystem,TON Meme. Los aumentos repentinos en el volumen también pueden actuar como catalizadores para movimientos bruscos de precios.