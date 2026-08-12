Análisis técnico de JITO (JTO) de hoy La página de análisis de JITO proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de JTO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de JITO a continuación. Regístrate

Cambio de precio de JITO (JTO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.5608 -- +10.43% -8.04% +11.69%

Indicadores técnicos de JITO

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de JITO en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 13 Mantener 2 Comprar 11 Medias móviles : Vender Vender 10 Mantener 0 Comprar 4 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 2 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.561 0.5609 R2 0.5609 0.5608 R1 0.5608 0.5608 PP 0.5607 0.5607 S1 0.5606 0.5606 S2 0.5605 0.5606 S3 0.5604 0.5605

Señales del mercado de JITO Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.16M $5.84 M $5.67 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.08M Compras activas en 3 días $2.79 M Ventas activas en 3 días $2.87 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.14M Compras activas en 7 días $4.98 M Ventas activas en 7 días $5.13 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de JITO Ingresos netos Precio de JTOUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.13 M 0.56 2026-08-11 -$0.08 M 0.54 2026-08-10 -$0.03 M 0.55 2026-08-09 -$0.07 M 0.52 2026-08-08 $0.29 M 0.50 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera JITO (JTO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de JITO en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h JTO / USDT $0.5613 $0.5613 $0.5613 +4.64% 120.93K (USDT) Trade JTO / USDC $0.5612 $0.5612 $0.5612 +4.62% 99.66K (USDT) Trade