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Análisis técnico de JITO (JTO) de hoy

Análisis técnico de JITO (JTO) de hoy

La página de análisis de JITO proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de JTO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de JITO a continuación.

Cambio de precio de JITO (JTO)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.5608--+10.43%-8.04%+11.69%
Obtén más información sobre el precio de JITO

Indicadores técnicos de JITO

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de JITO en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 13
Mantener 2
Comprar 11
Medias móviles:VenderVender 10Mantener 0Comprar 4
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 2Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.561
0.5609
R2
0.5609
0.5608
R1
0.5608
0.5608
PP
0.5607
0.5607
S1
0.5606
0.5606
S2
0.5605
0.5606
S3
0.5604
0.5605

Señales del mercado de JITO

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.16M
$5.84 M
$5.67 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.08M
Compras activas en 3 días
$2.79 M
Ventas activas en 3 días
$2.87 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.14M
Compras activas en 7 días
$4.98 M
Ventas activas en 7 días
$5.13 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de JITO

Ingresos netosPrecio de JTOUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.13 M0.56
2026-08-11-$0.08 M0.54
2026-08-10-$0.03 M0.55
2026-08-09-$0.07 M0.52
2026-08-08$0.29 M0.50

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
JTO/USDT
$0.5613
$0.5613$0.5613
+4.64%
120.93K (USDT)
JTO/USDC
$0.5612
$0.5612$0.5612
+4.62%
99.66K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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JTO
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