Análisis técnico de JUST (JST) de hoy La página de análisis de JUST proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de JST. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de JUST a continuación. Regístrate

Cambio de precio de JUST (JST) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.10053 -- -5.44% -0.66% +9.85%

Indicadores técnicos de JUST

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de JUST en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 16 Mantener 2 Comprar 8 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 12 Mantener 1 Comprar 1 Indicadores técnicos : Comprar Vender 4 Mantener 1 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.10033 0.10033 R2 0.10033 0.10032 R1 0.10032 0.10032 PP 0.10032 0.10032 S1 0.10031 0.10031 S2 0.10031 0.10031 S3 0.1003 0.10031

Señales del mercado de JUST Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.02M $1.80 M $1.78 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $0.27 M Ventas activas en 3 días $0.29 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.68 M Ventas activas en 7 días $0.67 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de JUST Ingresos netos Precio de JSTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.10 2026-08-11 $0.16 M 0.10 2026-08-10 -$0.33 M 0.10 2026-08-09 $0.04 M 0.10 2026-08-08 -$0.19 M 0.10 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera JUST (JST) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de JUST en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h JST / USDT $0.10054 $0.10054 $0.10054 +0.38% 668.50K (USDT) Trade