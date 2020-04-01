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Análisis técnico de JUST (JST) de hoy

Análisis técnico de JUST (JST) de hoy

La página de análisis de JUST proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de JST. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de JUST a continuación.

Cambio de precio de JUST (JST)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.10053---5.44%-0.66%+9.85%
Obtén más información sobre el precio de JUST

Indicadores técnicos de JUST

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de JUST en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 16
Mantener 2
Comprar 8
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 12Mantener 1Comprar 1
Indicadores técnicos:ComprarVender 4Mantener 1Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.10033
0.10033
R2
0.10033
0.10032
R1
0.10032
0.10032
PP
0.10032
0.10032
S1
0.10031
0.10031
S2
0.10031
0.10031
S3
0.1003
0.10031

Señales del mercado de JUST

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.02M
$1.80 M
$1.78 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.02M
Compras activas en 3 días
$0.27 M
Ventas activas en 3 días
$0.29 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.68 M
Ventas activas en 7 días
$0.67 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de JUST

Ingresos netosPrecio de JSTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.01 M0.10
2026-08-11$0.16 M0.10
2026-08-10-$0.33 M0.10
2026-08-09$0.04 M0.10
2026-08-08-$0.19 M0.10

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
JST/USDT
$0.10054
$0.10054$0.10054
+0.38%
668.50K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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JST
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USD

1 JST = 0.10053 USD