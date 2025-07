JST

JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

NombreJST

PuestoNo.152

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0001%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.54%

Suministro de circulación9,900,000,000

Suministro máx.0

Suministro total9,900,000,000

Tasa de circulación%

Fecha de emisión2020-04-01 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez0.00202 USDT

Máximo histórico0.20825091,2021-04-05

Precio más bajo0.00476612780651,2020-05-09

Blockchain públicaTRX

IntroducciónJUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.