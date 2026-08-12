Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Jasmy, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Jasmy, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de JASMY

Info. de precios de JASMY

¿Qué es JASMY?

Whitepaper de JASMY

Sitio web oficial de JASMY

Tokenomía de JASMY

Pronóstico de precios de JASMY

Historial de JASMY

Guía de compra de JASMY

Conversor de moneda fiat a JASMY

Spot de JASMY

Futuros USDT-M de JASMY

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Jasmy (JASMY) de hoy

Análisis técnico de Jasmy (JASMY) de hoy

La página de análisis de Jasmy proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de JASMY. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Jasmy a continuación.

Cambio de precio de Jasmy (JASMY)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.003986---5.17%-8.71%-38.99%
Obtén más información sobre el precio de Jasmy

Indicadores técnicos de Jasmy

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Jasmy en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 8
Mantener 2
Comprar 16
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:VenderVender 8Mantener 2Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.003988
0.003987
R2
0.003987
0.003986
R1
0.003986
0.003986
PP
0.003985
0.003985
S1
0.003984
0.003984
S2
0.003983
0.003984
S3
0.003982
0.003983

Señales del mercado de Jasmy

Volumen neto actual de órdenes abiertas
1.86M
$12.41 M
$10.55 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.07M
Compras activas en 3 días
$1.90 M
Ventas activas en 3 días
$1.83 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.02M
Compras activas en 7 días
$4.10 M
Ventas activas en 7 días
$4.12 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Jasmy

Ingresos netosPrecio de JASMYUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11-$0.04 M0.00
2026-08-10$0.03 M0.00
2026-08-09$0.02 M0.00
2026-08-08-$0.06 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Jasmy

Opera Jasmy (JASMY) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Jasmy en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
JASMY/USDT
$0.003989
$0.003989$0.003989
+1.16%
16.11M (USDT)
JASMY/USDC
$0.003976
$0.003976$0.003976
+0.93%
6.67M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de JASMY a USD

Monto

JASMY
JASMY
USD
USD

1 JASMY = 0.003986 USD