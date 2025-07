JASMY

Create a data value sharing platform through blockchain distributed storage technology and Jasmy's own data encryption technology.

NombreJASMY

PuestoNo.90

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0002%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.17%

Suministro de circulación49,444,999,677.16958

Suministro máx.50,000,000,000

Suministro total50,000,000,000

Tasa de circulación0.9888%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico4.99431527,2021-02-16

Precio más bajo0.002747024523852261,2022-12-29

Blockchain públicaETH

IntroducciónCreate a data value sharing platform through blockchain distributed storage technology and Jasmy's own data encryption technology.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.