Análisis técnico de IoTeX Network (IOTX) de hoy La página de análisis de IoTeX Network proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de IOTX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de IoTeX Network a continuación. Regístrate

Cambio de precio de IoTeX Network (IOTX) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.002619 -- +21.41% +4.76% -47.69%

Indicadores técnicos de IoTeX Network

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de IoTeX Network en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 1 Comprar 19 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Mantener Vender 6 Mantener 1 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.002625 0.002618 R2 0.002618 0.002614 R1 0.002615 0.002612 PP 0.002608 0.002608 S1 0.002605 0.002604 S2 0.002598 0.002602 S3 0.002595 0.002598

Señales del mercado de IoTeX Network Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.15M $1.60 M $1.75 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.16M Compras activas en 3 días $1.03 M Ventas activas en 3 días $1.19 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.03M Compras activas en 7 días $5.51 M Ventas activas en 7 días $5.48 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de IoTeX Network Ingresos netos Precio de IOTXUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.02 M 0.00 2026-08-11 -$0.02 M 0.00 2026-08-10 -$0.12 M 0.00 2026-08-09 $0.06 M 0.00 2026-08-08 $0.04 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera IoTeX Network (IOTX) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de IoTeX Network en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h IOTX / USDT $0.002625 $0.002625 $0.002625 +4.41% 26.13M (USDT) Trade