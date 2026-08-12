Análisis técnico de HOPR Token (HOPR) de hoy La página de análisis de HOPR Token proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de HOPR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de HOPR Token a continuación. Regístrate

Cambio de precio de HOPR Token (HOPR) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0121 -- -0.82% -27.20% -45.94%

Flujo de capital de HOPR Token Ingresos netos Precio de HOPRUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 2026-08-08 -$0.01 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera HOPR Token (HOPR) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de HOPR Token en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h HOPR / USDT $0.0121 $0.0121 $0.0121 +6.60% 4.74M (USDT) Trade