Información de HOPR Token (HOPR)

HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

Sitio web oficial: https://hoprnet.org/ Whitepaper: https://docs.hoprnet.org/ Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0xf5581dfefd8fb0e4aec526be659cfab1f8c781da