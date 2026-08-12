Análisis técnico de GMX (GMX) de hoy La página de análisis de GMX proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de GMX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de GMX a continuación. Regístrate

Cambio de precio de GMX (GMX) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $6.386 -- +2.19% +11.09% -9.10%

Indicadores técnicos de GMX

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de GMX en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 18 Mantener 1 Comprar 7 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar Vender 4 Mantener 1 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 6.3793 6.3786 R2 6.3786 6.3779 R1 6.3773 6.3774 PP 6.3766 6.3766 S1 6.3753 6.3759 S2 6.3746 6.3754 S3 6.3733 6.3746

Señales del mercado de GMX Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.03M $1.27 M $1.24 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.05 M Ventas activas en 3 días $0.05 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.08 M Ventas activas en 7 días $0.08 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de GMX Ingresos netos Precio de GMXUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 6.44 2026-08-11 $0.02 M 6.47 2026-08-10 -$0.01 M 6.24 2026-08-09 -$0.02 M 6.41 2026-08-08 $0.04 M 6.51 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera GMX (GMX) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de GMX en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h GMX / USDT $6.386 $6.386 $6.386 -1.28% 8.44K (USDT) Trade