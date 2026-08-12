Análisis técnico de Moonbeam (GLMR) de hoy La página de análisis de Moonbeam proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de GLMR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Moonbeam a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Moonbeam (GLMR) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.007716 -- +1.66% -12.77% -52.75%

Flujo de capital de Moonbeam Ingresos netos Precio de GLMRUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.08 M 0.01 2026-08-10 -$0.02 M 0.01 2026-08-09 -$0.05 M 0.01 2026-08-08 $0.04 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Moonbeam (GLMR) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Moonbeam en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h GLMR / USDT $0.007716 $0.007716 $0.007716 +0.81% 11.22M (USDT) Trade