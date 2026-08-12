Precio de GAIB hoy

El precio actual de GAIB (GAIB) hoy es € 0.01264, con una variación del 0.70% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GAIB a EUR es € 0.01264 por GAIB.

GAIB actualmente está en el puesto #1497 por capitalización de mercado en € 2.59M, con un suministro circulante de 204.83M GAIB. Durante las últimas 24 horas, GAIB cotiza entre € 0.01154 (bajo) y € 0.01313 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.24114415523721626, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0097962932569886372.

En el corto plazo, GAIB experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -15.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 62.46K.

Información del mercado de GAIB (GAIB)

Puesto No.1497 Cap de mercado € 2.59M€ 2.59M € 2.59M Volumen (24H) € 62.46K€ 62.46K € 62.46K Cap. de mercado totalmente diluida € 12.64M€ 12.64M € 12.64M Suministro de Circulación 204.83M 204.83M 204.83M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 20.48% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de GAIB es de € 2.59M, con un volumen de trading en 24 horas de € 62.46K. El suministro circulante de GAIB es de 204.83M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 12.64M.