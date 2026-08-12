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El precio actual de GAIB hoy es 0.01264 EUR. La capitalización de mercado de GAIB es 2,589,072.27088 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de GAIB a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de GAIB hoy es 0.01264 EUR. La capitalización de mercado de GAIB es 2,589,072.27088 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de GAIB a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de GAIB(GAIB)

Precio en vivo de 1 GAIB en EUR:

€0.0108704
€0.0108704€0.0108704
-0.70%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de GAIB (GAIB)
Última actualización de la página: 2026-08-12 06:45:49 (UTC+8)

Precio de GAIB hoy

El precio actual de GAIB (GAIB) hoy es € 0.01264, con una variación del 0.70% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GAIB a EUR es € 0.01264 por GAIB.

GAIB actualmente está en el puesto #1497 por capitalización de mercado en € 2.59M, con un suministro circulante de 204.83M GAIB. Durante las últimas 24 horas, GAIB cotiza entre € 0.01154 (bajo) y € 0.01313 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.24114415523721626, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0097962932569886372.

En el corto plazo, GAIB experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -15.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 62.46K.

Información del mercado de GAIB (GAIB)

No.1497

€ 2.59M
€ 2.59M€ 2.59M

€ 62.46K
€ 62.46K€ 62.46K

€ 12.64M
€ 12.64M€ 12.64M

204.83M
204.83M 204.83M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.48%

ETH

La capitalización de mercado actual de GAIB es de € 2.59M, con un volumen de trading en 24 horas de € 62.46K. El suministro circulante de GAIB es de 204.83M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 12.64M.

Historial de precios de GAIB EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.01154
€ 0.01154€ 0.01154
24H Mín
€ 0.01313
€ 0.01313€ 0.01313
24H Máx

€ 0.01154
€ 0.01154€ 0.01154

€ 0.01313
€ 0.01313€ 0.01313

€ 0.24114415523721626
€ 0.24114415523721626€ 0.24114415523721626

€ 0.0097962932569886372
€ 0.0097962932569886372€ 0.0097962932569886372

0.00%

-0.70%

-15.23%

-15.23%

Historial de precios de GAIB (GAIB) en EUR

Siga los cambios de precios de GAIB para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.0000766-0.70%
30 Días€ -0.00144-10.23%
60 Días€ -0.00048-3.66%
90 Días€ -0.00601-32.23%
Cambio de precio de GAIB hoy

Hoy, GAIB registró un cambio de € -0.0000766 (-0.70%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de GAIB en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.00144 (-10.23%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de GAIB en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, GAIB experimentó un cambio de € -0.00048 (-3.66%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de GAIB en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.00601 (-32.23%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de GAIB (GAIB)?

Consulta la página Historial de precios de GAIB ahora.

Análisis de GAIB

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de GAIB, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de GAIB: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de GAIB: alcista, alcista 65% | bajista 35%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Sobreventa< 30Cayendo ligeramente rápido, a corto plazo puede haber un rebote.
Punto de pivotePrecio < S2Por debajo de S2Más barato que el rango reciente de "más barato", en territorio bajo.

GAIB_USDT está operando en el período de 4 horas a un precio actual de 0,01263. El precio se encuentra ligeramente por debajo del punto central S2, situado en 0,01264. El nivel central de 0,01284 actúa como referencia estructural superior. En el corto plazo, tanto el grupo de medias móviles como el grupo EMA muestran una configuración alcista. La consistencia de los indicadores refleja que la orden alcista se mantiene, y el precio se sitúa en un rango relativamente bajo. El MACD ha registrado una configuración de cruce alcista, con ambas líneas (rápida y lenta) divergiendo en la misma dirección. El RSI se encuentra en zona de sobreventa, mientras que la distribución del impulso muestra características de divergencia bajista. La volatilidad permanece en un estado de convergencia, con el impulso comprador concentrándose en niveles bajos y evidenciando signos de disminución de la presión vendedora. Los valores de KDJ y StochRSI coinciden en una corrección desde niveles bajos, lo que indica un cambio marginal en la relación entre las fuerzas alcistas y bajistas. La resistencia cercana se ubica en el nivel S1, a 0,01272, lo que representa aproximadamente un 0,7% por encima del precio actual. El nivel central de 0,01284 funciona como referencia más lejana, situada a unos 1,6% del precio actual. Por debajo, el nivel S2 en 0,01264 constituye un soporte cercano, ubicado a menos del 0,1% del precio actual. Finalmente, el nivel R1 en 0,01292 ofrece un punto de observación para posibles movimientos al alza. Todos estos niveles clave están densamente agrupados dentro del estrecho rango actual.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de GAIB?

Los precios del token GAIB están influenciados por varios factores clave:

Sentimiento del Mercado: Las tendencias generales del mercado de criptomonedas y la confianza de los inversores afectan de manera significativa la fijación de precios de GAIB.

Oferta y Demanda: La circulación del token, el volumen de operaciones y el comportamiento de los tenedores influyen directamente en los movimientos de precio.

Actualizaciones Tecnológicas: Los desarrollos de la plataforma, las alianzas estratégicas y las mejoras técnicas pueden impulsar cambios en el precio.

Noticias Regulatorias: Las políticas gubernamentales y los anuncios regulatorios en las jurisdicciones pertinentes impactan el sentimiento de los inversores.

Competencia: El desempeño de proyectos de criptomonedas similares centrados en IA afecta la posición de GAIB en el mercado.

Actividad de Trading: Las listas en exchanges, los niveles de liquidez y el interés institucional influyen en la estabilidad del precio.

Factores Económicos: Las condiciones económicas globales y el desempeño de los mercados tradicionales suelen correlacionarse con los precios de las criptomonedas.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de GAIB hoy?

La gente quiere conocer el precio de GAIB hoy por varias razones clave: tomar decisiones comerciales informadas, realizar un seguimiento del rendimiento de la cartera, identificar oportunidades de compra/venta, monitorear las tendencias del mercado y evaluar el momento adecuado para invertir. Los datos de precios en tiempo real ayudan a los traders a aprovechar la volatilidad y gestionar el riesgo de manera eficaz.

Predicción de precios para GAIB

Predicción del precio de GAIB (GAIB) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de GAIB en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de GAIB (GAIB) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de GAIB podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará GAIB en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de GAIB para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de GAIB.

Cómo comprar e invertir GAIB en España

¿Listo para empezar con GAIB? Comprar GAIB es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar GAIB. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de GAIB (GAIB).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará GAIB instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar GAIB (GAIB)

¿Qué puedes hacer con GAIB?

Poseer GAIB te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar GAIB (GAIB) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es GAIB (GAIB)

GAIB es la capa económica para la infraestructura de IA, que lleva las economías de cómputo y robótica a la cadena. Al tokenizar GPUs y activos robóticos de nivel empresarial junto con sus flujos de efectivo, GAIB desbloquea capital para innovadores de neonube, centros de datos y robótica, al mismo tiempo que ofrece a los inversores acceso directo a inversiones en infraestructura de IA y rendimientos reales.

GAIB Recurso

Para conocer GAIB más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial GAIB
Explorador de bloques

Categoría :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre GAIB

Última actualización de la página: 2026-08-12 06:45:49 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para GAIB (GAIB)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre GAIB

GAIB USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de GAIB con apalancamiento. Explora el trading de futuros GAIBUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera GAIB (GAIB) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de GAIB en vivo y opera en directo.

Pares
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Volumen en 24 h
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€0.010879€0.010879
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€0.0055814
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+44.22%

ZKcandy

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ZAY

€2.517392
€2.517392€2.517392

+20.95%

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€0.01032€0.01032

+14.28%

SUPERFORTUNE

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€0.0422518€0.0422518

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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