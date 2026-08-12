Precio de GAIB(GAIB)
El precio actual de GAIB (GAIB) hoy es € 0.01264, con una variación del 0.70% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GAIB a EUR es € 0.01264 por GAIB.
GAIB actualmente está en el puesto #1497 por capitalización de mercado en € 2.59M, con un suministro circulante de 204.83M GAIB. Durante las últimas 24 horas, GAIB cotiza entre € 0.01154 (bajo) y € 0.01313 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.24114415523721626, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0097962932569886372.
En el corto plazo, GAIB experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -15.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 62.46K.
No.1497
20.48%
ETH
La capitalización de mercado actual de GAIB es de € 2.59M, con un volumen de trading en 24 horas de € 62.46K. El suministro circulante de GAIB es de 204.83M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 12.64M.
0.00%
-0.70%
-15.23%
-15.23%
Siga los cambios de precios de GAIB para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ -0.0000766
|-0.70%
|30 Días
|€ -0.00144
|-10.23%
|60 Días
|€ -0.00048
|-3.66%
|90 Días
|€ -0.00601
|-32.23%
Hoy, GAIB registró un cambio de € -0.0000766 (-0.70%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.00144 (-10.23%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, GAIB experimentó un cambio de € -0.00048 (-3.66%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.00601 (-32.23%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de GAIB, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de GAIB: alcista, alcista 65% | bajista 35%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutral
|Ritmo normal, sin señales extremas.
|Grupo MA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|MACD
|Cruz dorada
|DIF > DEA
|Está surgiendo un impulso alcista.
|Grupo EMA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Sobreventa
|< 30
|Cayendo ligeramente rápido, a corto plazo puede haber un rebote.
|Punto de pivote
|Precio < S2
|Por debajo de S2
|Más barato que el rango reciente de "más barato", en territorio bajo.
GAIB_USDT está operando en el período de 4 horas a un precio actual de 0,01263. El precio se encuentra ligeramente por debajo del punto central S2, situado en 0,01264. El nivel central de 0,01284 actúa como referencia estructural superior. En el corto plazo, tanto el grupo de medias móviles como el grupo EMA muestran una configuración alcista. La consistencia de los indicadores refleja que la orden alcista se mantiene, y el precio se sitúa en un rango relativamente bajo. El MACD ha registrado una configuración de cruce alcista, con ambas líneas (rápida y lenta) divergiendo en la misma dirección. El RSI se encuentra en zona de sobreventa, mientras que la distribución del impulso muestra características de divergencia bajista. La volatilidad permanece en un estado de convergencia, con el impulso comprador concentrándose en niveles bajos y evidenciando signos de disminución de la presión vendedora. Los valores de KDJ y StochRSI coinciden en una corrección desde niveles bajos, lo que indica un cambio marginal en la relación entre las fuerzas alcistas y bajistas. La resistencia cercana se ubica en el nivel S1, a 0,01272, lo que representa aproximadamente un 0,7% por encima del precio actual. El nivel central de 0,01284 funciona como referencia más lejana, situada a unos 1,6% del precio actual. Por debajo, el nivel S2 en 0,01264 constituye un soporte cercano, ubicado a menos del 0,1% del precio actual. Finalmente, el nivel R1 en 0,01292 ofrece un punto de observación para posibles movimientos al alza. Todos estos niveles clave están densamente agrupados dentro del estrecho rango actual.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de GAIB podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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|Tiempo (UTC+8)
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