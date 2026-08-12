Precio de ForTON hoy

El precio actual de ForTON (FRT) hoy es € 11.51, con una variación del 3.92% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FRT a EUR es € 11.51 por FRT.

ForTON actualmente está en el puesto #4017 por capitalización de mercado en € 0.00, con un suministro circulante de 0.00 FRT. Durante las últimas 24 horas, FRT cotiza entre € 11.37 (bajo) y € 13.41 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 226.536658348145069761, mientras que el mínimo histórico fue € 1.298422781092521133.

En el corto plazo, FRT experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -36.41% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 74.49K.

Información del mercado de ForTON (FRT)

Puesto No.4017 Cap de mercado € 0.00€ 0.00 € 0.00 Volumen (24H) € 74.49K€ 74.49K € 74.49K Cap. de mercado totalmente diluida € 5.76M€ 5.76M € 5.76M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 500,000 500,000 500,000 Suministro total 499,644 499,644 499,644 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública TONCOIN

La capitalización de mercado actual de ForTON es de € 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de € 74.49K. El suministro circulante de FRT es de 0.00, con un suministro total de 499644. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 5.76M.