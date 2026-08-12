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Análisis técnico de FLOW (FLOW) de hoy

Análisis técnico de FLOW (FLOW) de hoy

La página de análisis de FLOW proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de FLOW. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de FLOW a continuación.

Cambio de precio de FLOW (FLOW)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.03239--+25.00%+21.99%-15.50%
Obtén más información sobre el precio de FLOW

Indicadores técnicos de FLOW

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de FLOW en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 15
Mantener 4
Comprar 7
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 12Mantener 2Comprar 0
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 2Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.03238
0.03237
R2
0.03237
0.03236
R1
0.03236
0.03236
PP
0.03235
0.03235
S1
0.03234
0.03234
S2
0.03233
0.03234
S3
0.03232
0.03233

Señales del mercado de FLOW

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.13M
$2.24 M
$2.38 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.04M
Compras activas en 3 días
$0.30 M
Ventas activas en 3 días
$0.35 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.06M
Compras activas en 7 días
$0.64 M
Ventas activas en 7 días
$0.70 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de FLOW

Ingresos netosPrecio de FLOWUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.04 M0.03
2026-08-11-$0.05 M0.03
2026-08-10-$0.05 M0.03
2026-08-09-$0.11 M0.03
2026-08-08$0.09 M0.03

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
FLOW/USDT
$0.03239
$0.03239$0.03239
+6.30%
2.06M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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