Análisis técnico de FLOW (FLOW) de hoy La página de análisis de FLOW proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de FLOW. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de FLOW a continuación. Regístrate

Cambio de precio de FLOW (FLOW) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.03239 -- +25.00% +21.99% -15.50%

Indicadores técnicos de FLOW

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de FLOW en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 15 Mantener 4 Comprar 7 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 12 Mantener 2 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 2 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.03238 0.03237 R2 0.03237 0.03236 R1 0.03236 0.03236 PP 0.03235 0.03235 S1 0.03234 0.03234 S2 0.03233 0.03234 S3 0.03232 0.03233

Señales del mercado de FLOW Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.13M $2.24 M $2.38 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.04M Compras activas en 3 días $0.30 M Ventas activas en 3 días $0.35 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.06M Compras activas en 7 días $0.64 M Ventas activas en 7 días $0.70 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de FLOW Ingresos netos Precio de FLOWUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.04 M 0.03 2026-08-11 -$0.05 M 0.03 2026-08-10 -$0.05 M 0.03 2026-08-09 -$0.11 M 0.03 2026-08-08 $0.09 M 0.03 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera FLOW (FLOW) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de FLOW en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h FLOW / USDT $0.03239 $0.03239 $0.03239 +6.30% 2.06M (USDT) Trade